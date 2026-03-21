PSG : le groupe de Luis Enrique pour l’OGC Nice est tombé !

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Le PSG vient de dévoiler le groupe retenu par Luis Enrique pour le match de Ligue 1 de ce samedi (21h) contre l’OGC Nice.

Passé deuxième du classement de Ligue 1 après la victoire du RC Lens face au SCO d’Angers (5-1), mais avec deux matchs en moins, le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi (21h) sur la pelouse de l’OGC Nice, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, avec l’objectif de reprendre la tête du championnat.

Cinq absents dans le groupe parisien

Pour ce déplacement en Côte d’Azur, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a convoqué un groupe de 19 joueurs. Comme attendu, cinq joueurs manquent à l’appel : Quentin Ndjantou, Fabian Ruiz, Bradley Barcola, tous trois blessés, Joao Neves, ménagé, et Achraf Hakimi, suspendu.

Le groupe du PSG : Chevalier, Safonov, R.Marin – Beraldo, N. Mendes, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Vitinha, Kang-in Lee -, Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Mbaye.