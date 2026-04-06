Dans son émission, Jérôme Rothen s’est payé le RC Lens, balayé par le LOSC (0-3) samedi soir dans le derby. Pour l’ancien international, les Sang et Or se sont vus trop beaux.

Samedi soir, le RC Lens est passé au travers au plus mauvais moment de la saison. Face à un LOSC sur la pente ascendante, les Sang et Or n’ont pas existé, se faisant manger tout cru par les Dogues (0-3). Après coup, comme souvent, Pierre Sage a eu une analyse des plus justes en expliquant que tout le monde était coupable, lui le premier. Mais l’entraîneur lensois n’a pas estimé que lui et ses joueurs s’étaient vus trop beaux. C’est pourtant la sensation de Jérôme Rothen.

« Ils se sont vus supérieurs »

Dans son émission, ce soir, l’ancien international a estimé que les Lensois s’étaient trop concentrés ces dernières semaines sur le choc face au PSG, oubliant qu’il y a d’autres adversaires relevés dans le championnat de France : « En ne pensant qu’au match face au PSG, Lens a oublié les autres échéances. Ils peuvent perdre contre Lille, qui est une très belle équipe, mais ils ne peuvent pas baisser les armes comme ça. Ils se sont vus supérieurs. La course au titre est finie ».

Christophe Dugarry n’est pas du même avis que son collègue. Le champion du monde 98 pense plutôt que les Sang et Or ont surperformé ces derniers mois, ce qui n’est pas vraiment plus flatteur : « Il n’y a pas d’excès de confiance à Lens, juste une équipe qui rentre dans le rang. Ils sont au max de ce qu’ils peuvent faire. Je suis déçu, j’avais envie de les voir accrocher le PSG le plus longtemps possible, mais nous savions que Paris finirait par être champion ».

🔴🟡⚡️ @RothenJerome : "En ne pensant qu'au match face au PSG, Lens a oublié les autres échéances. Ils peuvent perdre contre Lille, qui est une très belle équipe, mais ils ne peuvent pas baisser les armes comme ça. Ils se sont vus supérieurs. La course au titre est finie" pic.twitter.com/yh8Vp9aRhO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France