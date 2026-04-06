À LA UNE DU 6 AVR 2026
[15:42]RC Lens : le LOSC chambre un Sang et Or après le derby
[15:00]ASSE : Patrick Guillou sauve deux Verts après Nancy
[14:40]OM Mercato : exit Balerdi, un géant ivoirien va poser ses valises à Marseille cette semaine ! 
[14:20]FC Barcelone : Yamal & Co ont programmé le pire affront du monde au Real Madrid 
[14:00]OM : Pierre Ménès fracasse Beye après Monaco et souffle pour le RC Lens
[13:40]ASSE Mercato : Kilmer possède une nouvelle arme secrète pour attirer les stars
[13:20]PSG Mercato : Chevalier prépare ses valises, le pire cauchemar des supporters de l’OM en lice pour le remplacer ! 
[13:00]RC Lens Mercato : Leca a trouvé l’oiseau rare pour remplacer Sangaré et Thomasson
[12:40]FC Nantes : Franck Kita rêve déjà en grand pour le mercato en Ligue 2 ! 
[12:20]OM Mercato : Benatia a encore frappé, un premier transfert à 3 M€ quasiment bouclé ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : le LOSC chambre un Sang et Or après le derby

Par Raphaël Nouet - 6 Avr 2026, 15:42
💬 Commenter
Matthieu Udol dépité après un but du LOSC samedi dernier.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le LOSC s’est moqué d’un joueur du RC Lens pour avoir délivré une passe décisive à l’un de ses joueurs lors du derby remporté 3-0 samedi.

Depuis samedi soir et la déroute 3-0 de leur équipe à la Decathlon Arena, les supporters du RC Lens prennent très cher sur les réseaux sociaux. Les Dogues s’en donnent à cœur joie niveau moqueries. Surtout qu’en plus d’avoir fait une belle opération au classement, lui qui est remonté à la 3e place, le LOSC a sans doute définitivement torpillé les espoirs de titre de son grand ennemi régional. Et cela lui fait tellement plaisir que même les comptes officiels se permettent de brancher les Lensois !

« Centre de Matthieu Udol… »

Ainsi, le compte X du LOSC a publié une vidéo du deuxième but lillois, inscrit par Félix Correia à la 49e minute. Il décrit l’action de la sorte : « centre de Matthieu Udol, plat du pied de Félix Correia ». Le piston sang et or a en effet commis une terrible erreur en voulant mettre en retrait à Robin Risser sans avoir vu que le Lillois traînait dans les parages. Correia a intercepté l’offrande, dribblé le gardien lensois et marqué dans le but vide. L’ancien Messin, qui s’en est beaucoup voulu sur le coup, voit le LOSC remuer le couteau dans la plaie.

Pour le RC Lens et Pierre Sage, toute la difficulté va consister à se relancer après une telle déconvenue, au terme d’un non-match. Il en va de la fin de la saison car, face à Toulouse lors des deux prochains matches, il s’agira autant de sauvegarder la 2e place en championnat que de se qualifier pour la finale de la Coupe de France.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC LensLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, RC Lens