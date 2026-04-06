Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le LOSC s’est moqué d’un joueur du RC Lens pour avoir délivré une passe décisive à l’un de ses joueurs lors du derby remporté 3-0 samedi.

Depuis samedi soir et la déroute 3-0 de leur équipe à la Decathlon Arena, les supporters du RC Lens prennent très cher sur les réseaux sociaux. Les Dogues s’en donnent à cœur joie niveau moqueries. Surtout qu’en plus d’avoir fait une belle opération au classement, lui qui est remonté à la 3e place, le LOSC a sans doute définitivement torpillé les espoirs de titre de son grand ennemi régional. Et cela lui fait tellement plaisir que même les comptes officiels se permettent de brancher les Lensois !

« Centre de Matthieu Udol… »

Ainsi, le compte X du LOSC a publié une vidéo du deuxième but lillois, inscrit par Félix Correia à la 49e minute. Il décrit l’action de la sorte : « centre de Matthieu Udol, plat du pied de Félix Correia ». Le piston sang et or a en effet commis une terrible erreur en voulant mettre en retrait à Robin Risser sans avoir vu que le Lillois traînait dans les parages. Correia a intercepté l’offrande, dribblé le gardien lensois et marqué dans le but vide. L’ancien Messin, qui s’en est beaucoup voulu sur le coup, voit le LOSC remuer le couteau dans la plaie.

Pour le RC Lens et Pierre Sage, toute la difficulté va consister à se relancer après une telle déconvenue, au terme d’un non-match. Il en va de la fin de la saison car, face à Toulouse lors des deux prochains matches, il s’agira autant de sauvegarder la 2e place en championnat que de se qualifier pour la finale de la Coupe de France.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France