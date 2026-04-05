LOSC – RC Lens : ça a aussi dégénéré après le derby, un Lensois impliqué

Après le derby entre le LOSC et le RC Lens samedi soir, marqué par quelques incidents, ça a aussi dégénéré en dehors du stade suite à la défaite artésienne.

Le derby du Nord opposant le LOSC au RC Lens, disputé ce samedi au Stade Pierre-Mauroy, a été marqué non seulement par la victoire nette des Lillois (3-0), mais aussi par une série d’incidents en marge de la rencontre, dont une agression ayant entraîné une garde à vue.

Une agression grave à la sortie du stade

Un peu plus d’une heure après la fin du match, alors que les supporters quittaient le stade, un dirigeant du LOSC a été victime d’une violente agression, selon La Voix du Nord. Selon les autorités, l’agresseur s’est présenté comme supporter du RC Lens et ne portait pas de signes distinctifs du club, ce qui lui permettait de respecter l’arrêté préfectoral interdisant tout signe d’appartenance au club sang et or en dehors du parcage visiteurs.

L’agresseur a été rapidement interpellé par la police et placé en garde à vue. Lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. La police a qualifié la situation de circonstances aggravées, notamment parce que la victime s’était identifiée comme dirigeant du club nordiste avant d’être attaquée.

Le dirigeant agressé a dû se rendre aux urgences, où il a passé une partie de la nuit pour recevoir des soins. Le LOSC a porté plainte, soulignant la gravité de l’incident.

Une soirée déjà tendue

La rencontre elle-même avait déjà été marquée par plusieurs incidents dans et autour du stade :

Le match a été interrompu à deux reprises en raison d’un manque de visibilité causé par des fumigènes utilisés dans les tribunes lilloises.

Des chants injurieux contre Florian Thauvin ont également perturbé la rencontre, entraînant une seconde pause.

Dans le parcage des supporters lensois, certains ont lancé des feux d’artifice vers les tribunes familiales, provoquant des débordements et des risques pour la sécurité des spectateurs.

On peut aussi évoquer la terrible nouvelle liée au décès d’Yves, supporter lensois, victime d’un arrêt cardiaque dans l’un des bus se rendant ce samedi à Pierre-Mauroy.

Un derby sous haute tension

Le Derby du Nord, confrontation historique entre le LOSC et le RC Lens, est traditionnellement l’un des matchs les plus attendus en Ligue 1. Cette saison, les deux matchs ont tenu leurs promesses avec un 3-0 de chaque côté.

Cependant, les récents incidents rappellent que la passion peut parfois dépasser les limites du sport, avec des conséquences graves pour la sécurité des acteurs présents. Les autorités et les clubs devront sans doute renforcer leurs dispositifs pour éviter de nouveaux débordements lors de prochaines confrontations.