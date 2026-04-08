RC Lens, PSG, OM, LOSC, Rennes : Pierre Sage intouchable, Luis Enrique battu, Haise et Beye à la peine

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Le RC Lens réalise une saison exceptionnelle… et les chiffres le confirment. Après 28 journées de Ligue 1, le club artésien ne brille pas seulement au classement, mais aussi dans les évaluations individuelles et collectives.

Et au cœur de cette réussite, un homme s’impose : Pierre Sage.

Pierre Sage numéro 1 en Ligue 1

C’est une petite bombe révélée par les notes de L’Équipe.

Avec une moyenne de 6,04, Pierre Sage domine largement le classement des entraîneurs cette saison. Une performance remarquable, qui le place devant des références du championnat.

Derrière lui, on retrouve Luis Enrique (5,74) et Bruno Genesio (5,71). Même la surprise Carles Martínez Novell reste à distance.

Un signal fort : Lens ne performe pas par hasard.

Haise et Beye décrochent

Le contraste est frappant avec certains techniciens.

Franck Haise, pourtant figure forte du projet lensois ces dernières années, n’apparaît qu’à la 14e place avec une moyenne de 4,95.

Encore plus bas, Habib Beye pointe à la 16e position avec 4,89.

Des chiffres qui illustrent des dynamiques bien différentes… et qui confirment la domination actuelle de Pierre Sage.

Lens au sommet partout

Mais la réussite lensoise ne s’arrête pas à son entraîneur.

Sur le plan individuel, plusieurs joueurs du club dominent les classements. Baidoo, Sangaré et Malang Sarr occupent le podium des meilleures notes de la saison, preuve d’une régularité impressionnante.

Dans ce classement, seul Benjamin André du LOSC parvient à s’intercaler derrière eux.

Enfin, au classement global des équipes, le RC Lens est tout simplement leader, devant Lille, Lyon, Paris et Rennes.

Une saison référence pour Lens

Ce que montrent ces données, c’est une chose simple : Lens est aujourd’hui l’équipe la plus performante de Ligue 1 sur la durée.

Entre un collectif solide, des individualités au top et un entraîneur en pleine réussite, tous les indicateurs sont au vert.

Et si la saison est encore longue, une chose est déjà sûre : le RC Lens est en train de marquer les esprits.

Avec Pierre Sage en tête d’affiche, le club artésien n’a jamais semblé aussi fort.