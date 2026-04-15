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FRANCE

ASSE : la banderole des supporters du Bayern Munich en soutien aux Magic Fans et Green Angels

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 22:51
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Les supporters du Bayern Munich

Lors de Bayern Munich – Real Madrid (3-4), les supporters du club allemand ont déployé une banderole pour exprimer leur soutien aux Magic Fans et aux Green Angels, menacés de dissolution.

Durant la seconde période du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (4-3), les supporters bavarois ont affiché ce mercredi soir leur soutien aux Magic Fans et aux Green Angels à travers une banderole, comme l’a révélé la journaliste de Canal+, Margot Dumont, présente en bord de terrain lors de cette rencontre.

« La passion ne dissout pas »

« La passion ne dissout pas : soutien aux ultras français », ont écrit en français les supporters du Bayern Munich sur cette banderole. Un message qui fait clairement écho à la situation des deux principaux groupes ultras de l’AS Saint-Étienne, sous la menace d’un dissolution par le ministère de l’Intérieur. Une belle marque de soutien des supporters bavarois qui rappelle les liens historiques qui unissent le Bayern Munich et l’ASSE.

Des liens qui remontent surtout à la finale de Coupe des clubs champions européens 1976, remportée par les Allemands (1-0) dans un match resté mythique et marqué par les fameux « poteaux carrés » des Verts. Un affrontement européen qui a laissé une trace forte dans l’histoire des deux clubs. Depuis, il s’est installé une forme de respect entre ces deux institutions historiques du football européen.

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