RC Lens : énorme nouvelle avant le retour de la LDC, les supporters vont adorer !

Bonne nouvelle pour les supporters du RC Lens : l’UEFA a validé le maintien des tribunes debout à Bollaert-Delelis pour les rencontres de Ligue des champions.

C’était un sujet particulièrement attendu avant le retour de la Ligue des champions à Bollaert-Delelis. Le RC Lens a obtenu l’accord de l’UEFA pour conserver sa configuration avec des supporters debout dans les tribunes populaires, comme dévoilé par La Voix du Nord.

Comme lors de la précédente campagne européenne, la Marek, ainsi que les niveaux 0 des tribunes Delacourt et Trannin, pourront donc rester en configuration debout. Une décision qui permet au Racing de préserver l’une des grandes particularités de son stade.

Cette configuration représente environ 11 000 places sur les 38 223 que compte Bollaert-Delelis. Le club avait engagé des échanges avec l’UEFA ces derniers mois afin de défendre cette spécificité lensoise.

Une particularité chère aux supporters lensois

La Marek est redevenue une tribune debout en septembre 2018, tandis que les niveaux 0 de la Trannin et de la Delacourt ont adopté cette configuration à partir de 2022, soit des tribunes populaires destinées notamment à ses supporters les plus actifs.

Pour le Racing, conserver cette organisation est donc bien plus qu’une question de places : c’est aussi préserver l’ambiance si particulière de Bollaert.

Un Bollaert debout pour le retour de la C1

Les supporters lensois pourront donc profiter pleinement de cette atmosphère lors des grandes soirées européennes. Le RC Lens recevra notamment le Sporting mardi prochain, avant d’accueillir également Côme puis Bodø/Glimt dans la phase de Ligue des champions.

Après plusieurs semaines d’attente, le verdict est désormais connu : Bollaert pourra bien rester debout pour la Ligue des champions. Une excellente nouvelle pour le Racing et ses supporters à quelques jours du grand retour de la C1 à Lens.