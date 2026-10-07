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FRANCE

RC Lens : coup dur évité de justesse pour Yannick Cahuzac

Par William Tertrin - 7 Oct 2026, 20:00
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Yannick Cahuzac pourra bien être sur le banc du RC Lens face au Sporting Portugal, malgré sa formation au BEPF qui débute le même jour.

C’est une contrainte dont Yannick Cahuzac se serait bien passé. Toujours en formation pour obtenir son BEPF (Brevet d’entraîneur professionnel de football), l’entraîneur du RC Lens devait initialement se rendre à Clairefontaine mardi 13 octobre, jour de la réception du Sporting Portugal en Ligue des champions.

Mais le technicien lensois a finalement obtenu une dérogation. Il pourra donc être présent à Bollaert pour diriger les Sang et Or lors de cette deuxième journée de la phase de ligue. Il rejoindra sa formation dès le lendemain, mercredi, puis jeudi.

« Pour mardi, on m’a fait une petite dérogation pour que je puisse n’y aller que le lendemain. Je serai ainsi présent le jour du match », a expliqué Cahuzac.

Cahuzac pourra compter sur son staff

Cette situation aurait pu devenir problématique puisque les sessions du BEPF se répètent au cours de la saison. Le RC Lens a toutefois renforcé son encadrement avec l’arrivée de Vincent Carlier, ancien entraîneur de la réserve, aux côtés de Bilal Hamdi et Éric Sikora.

« On est très bien staffés en nombre, comme en compétences », assure Cahuzac, qui estime donc pouvoir gérer sereinement ses absences liées à sa formation.

Une bonne nouvelle pour le RC Lens, surtout à l’approche d’un rendez-vous européen important. Lens recevra le Sporting Portugal mardi 13 octobre à 18 h 45 à Bollaert, pour la deuxième journée de la Ligue des champions.

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