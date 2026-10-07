RC Lens : encore une bonne nouvelle pour Cahuzac avant Lyon !

Jean-Clair Todibo va retrouver l’entraînement collectif avec le RC Lens ce jeudi, une nouvelle rassurante avant la réception de l’OL.

Le RC Lens continue de récupérer des forces avant la réception de l’Olympique Lyonnais, vendredi à Bollaert. Yannick Cahuzac a confirmé plusieurs retours importants, mais aussi donné une information particulièrement encourageante concernant Jean-Clair Todibo.

Arrivé cet été, le défenseur central poursuit progressivement sa remise en forme. Après avoir été ménagé lors de la séance de mercredi, Todibo retrouvera le terrain avec le groupe ce jeudi à l’entraînement. « Il est dans un processus de remise en forme. Il sera sur le terrain demain à l’entraînement. On fera un point après la séance », a expliqué Yannick Cahuzac en conférence de presse.

Une étape importante pour l’ancien Niçois, pour qui il y avait une grosse inquiétude à cause de son absence lors du match amical face à Liège la semaine dernière. Pour rappel, Todibo avait déjà pu disputer ses premières minutes sous le maillot lensois au Mans avant d’enchaîner les entraînements, et de sortir à la mi-temps contre Monaco.

Todibo, une bonne nouvelle avant Lyon

Le RC Lens pourrait donc compter sur un Jean-Clair Todibo de plus en plus proche de sa pleine capacité pour la suite de la saison. Sa montée en puissance constitue une bonne nouvelle pour Yannick Cahuzac, alors que le secteur défensif lensois a été fortement sollicité depuis le début de l’exercice.

Cette évolution intervient alors que plusieurs joueurs font également leur retour dans le groupe. Yassine Titraoui, Saud Abdulhamid, Jhoanner Chávez et Samson Baidoo sont tous opérationnels pour affronter Lyon, même si leurs états de forme sont différents.

Le principal point noir reste en revanche Abdallah Sima, revenu blessé de sélection et forfait pour cette rencontre. Maik Nawrocki demeure lui indisponible jusqu’à la fin de la saison. Pour Cahuzac, la tendance reste donc positive à l’approche de ce rendez-vous face à l’OL : Todibo avance dans sa reprise et quatre joueurs réintègrent le groupe, offrant davantage de solutions au staff lensois avant un match qui s’annonce particulièrement relevé.