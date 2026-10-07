Un joueur inattendu du RC Lens a fait son retour à l’entraînement alors que Loïs Openda a déclaré sa flamme à son ancien club avant de l’affronter avec l’OL (vendredi, 20h45).

Le RC Lens veut profiter de son retour à Bollaert pour relancer sa saison. Après un début de championnat compliqué et une défaite à Monaco, les Sang et Or vont retrouver leur public vendredi soir face à l’OL, dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Et Yannick Cahuzac peut compter sur quelques éclaircies malgré une infirmerie toujours bien remplie.

Abdulhamid et Titraoui sont de retour, Baidoo aussi

La principale satisfaction concerne Saud Abdulhamid et Yassine Titraoui. Les deux joueurs avaient été éloignés des terrains ces dernières semaines, mais ils ont pu retrouver du temps de jeu lors du match amical remporté 2-0 contre le Standard de Liège. Abdulhamid a disputé une trentaine de minutes tandis que Titraoui a joué environ 40 minutes. Yannick Cahuzac s’était alors réjoui de pouvoir récupérer deux éléments importants de son groupe. Leur retour constitue donc une vraie bonne nouvelle avant une rencontre où Lens aura besoin de toutes ses forces.

Autre bonne nouvelle : Samson Baidoo est également de retour après ses nouveaux problèmes aux ischio-jambiers, tandis que Maik Nawrocki est logiquement forfait après sa grave blessure aux ligaments croisés. Le RC Lens doit également composer avec l’absence d’Abdallah Sima. L’attaquant sénégalais, qui avait réalisé un très bon début de saison avec deux buts et deux passes décisives, est touché à la cuisse et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un coup dur pour Cahuzac, qui perd l’un de ses joueurs offensifs les plus dangereux.

Openda n’a pas oublié le RC Lens

Autre éclaircie signalée lors de la séance : Jhoanner Chavez a retrouvé le chemin du terrain après une longue période d’absence. Le latéral équatorien travaille désormais pour retrouver progressivement toutes ses sensations. Son retour reste forcément à prendre avec prudence, mais sa présence constitue un signal encourageant pour un secteur défensif qui a déjà été fortement perturbé depuis le début de la saison. Le RC Lens doit également surveiller les situations de Jean-Clair Todibo, Amadou Haïdara et Thorgan Hazard, tous concernés par des incertitudes. Mais la plus belle nouvelle de la journée est peut-être venue de Lyon.

Loïs Openda va retrouver Bollaert avec le maillot de l’OL, quelques années après avoir marqué l’histoire du RC Lens. L’international belge avait inscrit 21 buts en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, contribuant largement à l’incroyable deuxième place des Sang et Or. Et avant ses retrouvailles avec son ancien club, Openda a livré un hommage particulièrement chaleureux. « J’ai passé une année extraordinaire à Lens. J’avais beaucoup de joie là-bas. J’y ai trouvé du temps de jeu, de l’amour, de la confiance. J’ai trouvé tout ce qui était possible pour faire en sorte que je devienne le joueur que je suis aujourd’hui », a-t-il clamé au micro de Ligue 1+. Des mots qui devraient forcément toucher les supporters du RC Lens.