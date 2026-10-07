RC Lens : Franck Haise s’invite encore dans les petites affaires des Sang et Or !

Parti du RC Lens depuis plusieurs mois, Franck Haise continue pourtant de laisser son empreinte chez les Sang et Or, notamment à travers Yannick Cahuzac.

Franck Haise n’est plus l’entraîneur du RC Lens, mais son passage continue de laisser des traces à la Gaillette. Yannick Cahuzac en est probablement l’un des meilleurs exemples.

Avant de devenir son adjoint, puis aujourd’hui son successeur sur le banc lensois, Cahuzac avait déjà développé une véritable réflexion autour du jeu. Et Franck Haise l’avait parfaitement identifié.

Haise demandait conseil à Cahuzac

Jonathan Gradit, qui a partagé le vestiaire avec Cahuzac avant de le retrouver dans le staff de Franck Haise, se souvient parfaitement de cette évolution. « Il a toujours eu cette vision tactique, surtout sur la fin quand il jouait moins. »

Mais le défenseur lensois a révélé ce mercredi en conférence de presse une information particulièrement révélatrice sur la relation entre les deux hommes : « D’ailleurs, je me souviens que Haise demandait des conseils au coach (Cahuzac). Ça montrait déjà qu’il avait ça en lui. »

Une confiance qui ne s’est donc pas construite du jour au lendemain. Haise avait déjà identifié chez son ancien joueur cette capacité à analyser le jeu et à apporter un regard différent. Et quelques années plus tard, le choix de faire entrer Cahuzac dans son staff apparaissait presque comme une évidence.

« C’est un très bon éducateur », disait Haise

En janvier 2023, alors que Cahuzac venait de passer de l’autre côté de la ligne, Franck Haise expliquait lui-même pourquoi il avait choisi de l’intégrer à son staff. « À la reprise, j’avais dit quand il est passé de l’autre côté, que c’était un membre du staff comme s’il était là depuis 3 ans. »

Haise insistait alors sur cette capacité déjà présente chez Cahuzac : « Il a ça aussi en lui, si ça ne vibre pas à l’intérieur en général ça se voit très vite. »

Les deux hommes échangeaient notamment sur le management, la communication et les aspects tactiques. Et Haise avait déjà une conviction bien arrêtée : « C’est un très bon éducateur. »

Cahuzac n’oublie pas Haise

Aujourd’hui, devenu entraîneur principal du RC Lens, Cahuzac ne cache d’ailleurs pas ce qu’il doit à son ancien mentor. « Les principes lensois font partie de mes principes. J’ai été bercé par Franck Haise, qui m’a énormément apporté tactiquement. »

Le Corse revendique notamment son goût pour la possession et l’intensité, deux marqueurs qui rappellent forcément l’identité installée par Haise à Lens.

Haise a donc peut-être quitté Lens, mais son influence, elle, est loin d’avoir disparu. Et lorsqu’on écoute Gradit raconter que l’ancien entraîneur lensois demandait déjà conseil à Cahuzac lorsqu’il était joueur, la nomination du Corse sur le banc sang et or prend une toute autre dimension.