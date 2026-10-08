RC Lens, OL : Gradit dévoile le plan pour contrer Openda

De retour à Bollaert-Delelis avec l’OL vendredi soir, Loïs Openda sera l’une des principales menaces pour le RC Lens. Jonathan Gradit connaît parfaitement les qualités de son ancien coéquipier et a identifié la clé pour limiter son influence.

On vous en parlait mercredi : Openda avait déclaré sa flamme aux Sang et Or avant de retrouver Bollaert-Delelis sous les couleurs lyonnaises. À la veille de ces retrouvailles, Jonathan Gradit a livré son regard sur le danger représenté par l’attaquant belge.

Gradit se méfie de la vitesse d’Openda

Coéquipier de Loïs Openda lors de la saison 2022-2023, le défenseur lensois a souvent dû se frotter à lui à l’entraînement. Il sait donc précisément à quoi s’attendre. Avec ses appels et sa capacité à attaquer les espaces, le joueur de l’OL devrait pousser l’arrière-garde artésienne à rester constamment sur ses gardes.

« C’est quelqu’un qui a une vitesse vraiment impressionnante, qui nous a sortis de pas mal de pétrins quand il était ici. Moi qui étais défenseur, j’aimais bien le servir en profondeur. Malheureusement, pour nous les défenseurs, je pense qu’ils vont essayer de faire la même chose », a expliqué Gradit.

Le cadre des Sang et Or a également donné la marche à suivre : « Avec sa vitesse, il va falloir être intelligent pour essayer de contrecarrer ses qualités. » Une attention particulière devra donc être portée aux ballons joués dans le dos de la défense.

Des retrouvailles chaleureuses avant le coup d’envoi

Au-delà du défi sportif, Gradit conserve un excellent souvenir de l’homme. « Je trouve qu’il a été fantastique. On a vécu de très bons moments et on aura des souvenirs gravés ensemble à vie », a-t-il ajouté. Openda avait inscrit 21 buts en Ligue 1 lors de son unique saison dans la maison Sang et Or.

Le RC Lens annonce du changement dans le staff de Yannick Cahuzac. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2107749049986380090

Yannick Cahuzac, qui l’avait dirigé comme adjoint de Franck Haise, partage cette estime. « On va être content de le revoir. On va le saluer avant et on le saluera après, mais pendant le match ce sera un adversaire », a prévenu le technicien lensois, qui considère toujours le Belge comme « un top joueur ».

Un deuxième retour à Bollaert pour Openda

Ce ne sera pas la première apparition de Loïs Openda à Bollaert-Delelis depuis son départ. L’attaquant y était déjà revenu avec Leipzig en août 2025, lors d’un match amical remporté 2-1 par le Racing. Il avait alors trouvé le chemin des filets.

Après ses 21 buts avec Lens, Openda avait confirmé en Allemagne avec 24 réalisations en Bundesliga, avant de redescendre à 9 buts la saison suivante. Son dernier exercice à la Juventus s’est révélé beaucoup plus délicat, avec un seul but en Serie A. Son retour en France lui offre l’occasion de se relancer, mais Gradit et les Lensois entendent bien éviter qu’il ne choisisse vendredi soir pour retrouver toute son efficacité.