OL : une hécatombe en défense relance un jeune avant Lens

Très diminué dans le secteur défensif, Paulo Fonseca a rappelé Noham Kamara pour le déplacement de l’OL à Lens. Julien Duranville retrouve également le groupe lyonnais après plusieurs semaines d’absence.

Kamara profite des absences en défense

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Confronté à plusieurs forfaits dans son arrière-garde, Paulo Fonseca a choisi de convoquer Noham Kamara pour le déplacement de l’OL à Lens, vendredi soir. L’international U20 français n’était plus apparu dans le groupe rhodanien depuis le match retour face au Sparta Prague.

Ce retour ne lui garantit pas de temps de jeu dans le Nord, mais il offre une solution supplémentaire au technicien portugais. Moussa Niakhaté et Mohamed Ouedraogo sont blessés, tandis que Nicolás Tagliafico n’est pas revenu suffisamment tôt de son périple en Amérique du Sud pour prendre part à cette rencontre.

Mohamed Ouedraogo s’est rompu un ligament croisé à l’entraînement et devrait manquer plusieurs mois de compétition. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108141756260954541

Une charnière lyonnaise à recomposer

Ces absences obligent Fonseca à revoir ses plans. Ruben Kluivert et Félix Bacher pourraient former une charnière centrale inédite, avec Clinton Mata décalé sur le côté droit. Abner et Afonso Moreira Athekame font également partie des défenseurs retenus, dans un secteur où les choix du staff sont particulièrement limités.

Kamara apparaît donc comme une option de complément dans un groupe rajeuni. Sa présence récompense aussi sa patience après de longs mois loin de l’équipe première. Rémi Himbert et Adil Hamdani, pourtant présents à l’entraînement jeudi, n’ont pas été convoqués. Ils devraient participer au match amical de la réserve prévu samedi à Décines.

Duranville retrouve enfin le groupe

L’autre retour notable concerne Julien Duranville. Blessé depuis plusieurs semaines et absent contre Rennes avant la trêve, l’ailier belge a profité des trois semaines sans match pour retrouver une condition suffisante. Son retour était attendu, Paulo Fonseca ayant déjà préparé la réintégration de Duranville dans son secteur offensif.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund devient la sixième solution offensive du groupe, aux côtés d’Ernest Nuamah, Pavel Sulc, Keito Nakamura, Loïs Openda et Kaïl Boudache. Ce dernier est bien présent malgré les interrogations nées de son absence lors du deuxième match des U23 de l’Algérie. Le jeune attaquant, qui porte le numéro 26 à l’OL, reste donc à la disposition de Fonseca.

Un groupe de 21 joueurs pour Lens

Dominik Greif, Rémy Descamps et Bengui composent le trio de gardiens. Au milieu, Tyler Morton, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Mathias Nartey, Noah Nartey, Adam Karabec Bidstrup et Khalis Merah ont été retenus. Dans un contexte délicat derrière, l’OL se présentera à Lens avec 21 joueurs et une défense largement remaniée.