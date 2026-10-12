Blessé à Bollaert lors de la défaite de l’OL contre le RC Lens (1-2), Loïs Openda a bel et bien rejoint l’infirmerie lyonnaise. Son remplaçant est déjà connu.

Le déplacement à Lens a laissé des traces à l’OL. Battus vendredi soir à Bollaert (2-1), les Lyonnais ont également perdu Loïs Openda. Touché à la jambe droite après un contact musclé avec Ismaëlo Ganiou, l’attaquant belge a dû quitter ses partenaires à l’heure de jeu.

Openda déjà forfait contre Crystal Palace

L’attaquant belge a ensuite quitté le stade avec des béquilles, de quoi susciter des inquiétudes autour de son état physique.Le verdict est déjà tombé pour le prochain rendez-vous européen de l’OL. Openda ne pourra pas participer à la réception de Crystal Palace, jeudi, en Ligue Europa. Selon L’Équipe, l’attaquant de 26 ans ressentait encore des douleurs ce week-end, poussant le staff lyonnais à ne prendre aucun risque. La question concerne désormais la durée de son indisponibilité. Le joueur doit passer des examens d’imagerie médicale ce lundi. L’objectif est de déterminer s’il souffre simplement d’un gros hématome ou si une lésion musculaire, voire une atteinte osseuse, est à craindre. En attendant les résultats, aucune durée précise d’absence ne peut être annoncée.

L’incertitude concerne aussi la prochaine journée de Ligue 1. L’OL recevra l’OGC Nice dimanche et la présence d’Openda apparaît très incertaine. Le club ne souhaite prendre aucun risque avec un joueur qui pourrait être précieux dans les prochaines semaines. Cette blessure tombe au mauvais moment pour Paulo Fonseca, qui doit déjà gérer un calendrier chargé entre le championnat et la Ligue Europa. Même si les statistiques d’Openda restent perfectibles, avec deux buts en dix titularisations depuis son arrivée, son activité et sa capacité à peser sur les défenses adverses constituent des atouts pour l’animation offensive lyonnaise.

Rémi Himbert, le retour inattendu !

Face à cette absence, une solution pourrait venir de la jeunesse. Toujours d’après L’Équipe, Rémi Himbert devrait réintégrer le groupe lyonnais pour compenser le forfait de l’attaquant belge. Révélation de la seconde partie de saison dernière, le jeune avant-centre avait montré des qualités intéressantes et pourrait retrouver une occasion de se mettre en évidence. Son retour constitue une possibilité supplémentaire pour Fonseca, même si rien ne garantit qu’il sera directement titularisé contre Crystal Palace. L’entraîneur portugais dispose aussi d’autres options pour occuper la pointe de l’attaque.

Pavel Sulc peut notamment évoluer au poste de numéro 9 si les circonstances l’exigent. Khalis Merah représente une autre alternative. Le jeune Lyonnais a déjà montré qu’il pouvait apporter dans cette position, alors qu’il ne s’agit pas de son rôle habituel. Vendredi à Lens, il a d’ailleurs inscrit son premier but en Ligue 1 après son entrée en jeu. Fonseca devra donc choisir entre une solution plus expérimentée, un repositionnement tactique ou une nouvelle opportunité donnée à un jeune joueur. Pour l’instant, une seule certitude : Openda manquera le match européen de jeudi.