Auteur d’une première titularisation remarquée avec l’OM à Troyes (2-0), Nouhoum Kamissoko (21 ans) a déjà tapé dans l’oeil d’une sélection.

L’OM a retrouvé le chemin de la victoire à Troyes. Mais au-delà du résultat, un autre motif de satisfaction a retenu l’attention : la première titularisation de Nouhoum Kamissoko (21 ans).

Le Mali suit déjà Kamissoko à l’OM

Aligné dans l’entrejeu en l’absence de Pierre-Emile Højbjerg, le jeune milieu de l’OM a livré une prestation remarquée. Disponible, juste techniquement et précieux dans l’équilibre de l’équipe, il a convaincu Bruno Genesio, au point de devenir l’une des belles surprises de cette rencontre. Et cette performance pourrait lui ouvrir une nouvelle porte. Selon Romain Molina, le nouveau staff technique de la sélection malienne suivait déjà Nouhoum Kamissoko avant même sa première titularisation avec l’OM. Une information particulièrement encourageante pour le milieu marseillais, qui pourrait ainsi voir ses bonnes performances récompensées dès la prochaine fenêtre internationale. Molina estime qu’une convocation lors du rassemblement de novembre serait envisageable si le joueur poursuit sur sa lancée. Il ne s’agit toutefois pas encore d’une sélection officielle : le jeune Marseillais devra continuer à convaincre sur le terrain.

À Troyes, Kamissoko a profité de l’absence de Højbjerg pour gagner sa place dans le onze de départ. Le milieu de 21 ans n’a pas semblé impressionné par l’enjeu. Il a affiché de la disponibilité, de la justesse dans ses choix et une vraie présence à la récupération. Genesio n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après la rencontre. « Il a pris les choses en main, et c’est assez révélateur de sa part. Il a joué sans pression. Comme Kelyann Bezahaf. Ça a peut-être été les deux joueurs les plus libérés en première période parce qu’ils ont l’insouciance de la jeunesse. Kamissoko a été intéressant dans l’équilibre défensif, mais aussi dans son positionnement et dans ses choix techniques. Il a fait preuve de beaucoup de justesse », a expliqué l’entraîneur marseillais. Des compliments qui pourraient compter pour la suite de sa saison.

Une prestation qui a convaincu Genesio

La prestation de Kamissoko a toutefois pris fin à la 73e minute, lorsqu’il a cédé sa place à Tochukwu Nnadi. Le milieu marseillais souffrait de crampes après avoir beaucoup donné dans l’entrejeu. Cette sortie n’a pas effacé l’impression positive laissée par sa première titularisation. Au contraire, elle a confirmé que Genesio pouvait désormais envisager de lui accorder davantage de responsabilités. Dans une période où l’OM cherche à retrouver de la stabilité, l’émergence d’une nouvelle solution au milieu représente un atout important.

Pour Kamissoko, l’objectif immédiat reste de s’installer durablement dans la rotation marseillaise. La concurrence demeure importante, mais sa prestation à Troyes lui offre une première référence solide pour la suite de la saison. Une éventuelle convocation avec le Mali constituerait ensuite une étape supplémentaire dans sa progression. Elle viendrait récompenser son travail et lui offrirait l’occasion de découvrir un nouvel environnement au niveau international.