Daniel Riolo n’a pas été convaincu par la victoire de l’OM à Troyes dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (2-0).

L’OM peut souffler mais il est encore loin d’être rassurant. Après une série noire de quatre défaites consécutives en championnat, les Marseillais ont enfin renoué avec la victoire sur la pelouse de Troyes (2-0).

Daniel Riolo ne voit rien de rassurant à l’OM

Amine Harit a ouvert le score au retour des vestiaires, avant qu’Himad Abdelli ne transforme un penalty dans le temps additionnel pour sceller le succès olympien. Les trois points font du bien au classement et au moral. Pourtant, le contenu de la rencontre laisse encore de nombreuses interrogations.

Sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas caché ses doutes après cette victoire : « Je ne vois pas grand-chose de rassurant dans la victoire de l’OM à Troyes. Des gamins ont éclipsé les soi-disant tauliers de l’équipe. »

Le journaliste pointe ainsi un problème majeur : les joueurs censés encadrer l’équipe n’auraient pas répondu aux attentes, tandis que plusieurs jeunes ont affiché davantage d’insouciance et d’envie. Les prestations de Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko ont notamment été saluées après la rencontre. Bruno Genesio a lui-même souligné leur liberté dans le jeu, alors que l’équipe traversait une période particulièrement difficile.

Les cadres de l’OM sous pression

La sortie de Riolo vise surtout les joueurs expérimentés, dont l’apport est jugé insuffisant au regard des ambitions du club. Pour l’OM, le problème ne se limite donc pas aux résultats. Il concerne aussi la capacité des cadres à prendre leurs responsabilités dans les moments compliqués. Une équipe qui vise les premières places ne peut pas se contenter de compter sur ses jeunes pour compenser les difficultés de ses joueurs les plus expérimentés. Le succès à Troyes constitue un premier pas pour sortir de la crise, mais il ne suffit pas à effacer les inquiétudes accumulées depuis le début de saison.

Daniel Riolo s’interroge également sur les solutions dont dispose l’entraîneur marseillais : « Je ne sais pas comment Genesio peut s’en sortir si, sur un match comme celui-ci, les mecs censés être bons ne le sont pas. » Le constat est sévère. Pour le consultant, le technicien doit pouvoir s’appuyer sur ses meilleurs éléments afin de construire une équipe compétitive.

Si ces joueurs ne répondent pas présents, sa marge de manœuvre devient beaucoup plus limitée. Genesio a néanmoins obtenu une victoire importante et peut désormais tenter de s’appuyer sur ce résultat pour relancer son groupe. Le contenu reste perfectible, mais l’essentiel était de mettre fin à la spirale négative. Pour Genesio, le chantier reste important : retrouver de la confiance, obtenir davantage de ses cadres et installer une véritable régularité. Sans cela, les critiques risquent de continuer à s’intensifier.