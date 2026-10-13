OM : Angel Gomes éjecté du onze par Genesio, c’est validé !

Les supporters de l’OM réclament massivement la mise sur le banc d’Angel Gomes après sa nouvelle prestation décevante face à Troyes (0-2).

De retour à l’Olympique de Marseille cet été après un prêt à Wolverhampton lors de la seconde partie de la saison dernière, Angel Gomes connaît un début de saison particulièrement compliqué sous les ordres de Bruno Genesio. Pourtant installé dans la peau d’un titulaire indiscutable au poste de milieu offensif, l’ancien joueur du LOSC peine à convaincre et multiplie les prestations décevantes. Dimanche dernier, lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Troyes (0-2), l’international anglais est une nouvelle fois passé à côté de son match, suscitant de nombreuses critiques.

Les supporters de l’OM réclament massivement la mise sur le banc d’Angel Gomes

Déjà réclamée par plusieurs observateurs, notamment les journalistes de RMC Sport Walid Acherchour et Daniel Riolo, la mise sur le banc d’Angel Gomes semble également faire l’unanimité parmi les supporters marseillais ayant participé à notre sondage. Sur le compte X de BUT! OM, nous vous avons posé la question suivante : « Qui doit sortir du onze type de Bruno Genesio après le match à Troyes ? » Et le résultat est sans appel : 87,2 % des votants ont désigné Angel Gomes, très loin devant Pierre-Emile Hojbjerg (10,6 %) et Timothy Weah (2,1 %). Un véritable désaveu pour l’ancien Lillois, dont les performances ne convainquent visiblement plus une grande partie des supporters olympiens.

Reste désormais à savoir si Bruno Genesio prendra une décision forte concernant Angel Gomes. Alors que l’OM recevra l’Olympiakos ce jeudi (21h) en Ligue Europa, avant d’accueillir Angers dimanche en Ligue 1, l’entraîneur marseillais pourrait être tenté de redistribuer les cartes au milieu de terrain. Deux rendez-vous importants pour les Phocéens, qui devront notamment réagir sur la scène européenne après leur lourde défaite contre Besiktas (4-1) lors de la première journée. Dans ce contexte, Angel Gomes pourrait-il faire les frais des prochains choix de Genesio ? Une chose est sûre : le milieu offensif anglais est désormais particulièrement attendu au tournant.