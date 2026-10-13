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FRANCE

OM : Daniel Riolo dévoile le prochain fusible à sauter à Marseille

Par Bastien Aubert - 13 Oct 2026, 12:20
Gomes et Genesio à l'OM

Sceptique sur le niveau global de l’OM cette saison, Daniel Riolo a un joueur marseillais dans le collimateur.

L’OM a besoin de réponses. Après plusieurs semaines difficiles, les Phocéens ont retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant à Troyes (2-0). Un succès important, mais qui n’a pas effacé toutes les inquiétudes autour du niveau individuel de certains joueurs.

Daniel Riolo ne comprend plus Angel Gomes

Angel Gomes est notamment dans le viseur. Buteur contre le PSG avant la trêve internationale (1-2), le milieu de l’OM n’a pas confirmé lors du déplacement dans l’Aube. Une nouvelle prestation qui a poussé Daniel Riolo à s’interroger ouvertement sur son rendement.Dans l’After Foot, le consultant de RMC n’a pas caché son incompréhension face aux performances de l’ancien joueur de Lille : « Son niveau, pour moi, c’est un mystère. Les performances d’Angel Gomes, elles sont absolument anormales. Ce gars-là ne peut pas être aussi mauvais. » Une analyse particulièrement sévère, qui ne signifie pas forcément que Riolo considère le joueur comme incapable de réussir à Marseille. Au contraire, le consultant estime que le décalage entre ses qualités supposées et ses prestations actuelles mérite des explications.

Gomes avait pourtant montré un autre visage en inscrivant un but contre le PSG. Mais cette éclaircie n’a pas suffi à faire oublier ses difficultés dans le jeu. Daniel Riolo avance également une hypothèse : le problème pourrait venir de l’environnement dans lequel évolue le milieu anglais. « Donc, si ça se trouve, tu le changes de contexte, il jouera autrement. Dans les clubs de foot, tu dois savoir par quoi sont motivés les joueurs, ce qu’ils veulent », a-t-il ajouté. Le consultant invite ainsi l’OM à s’interroger sur les ressorts psychologiques et sportifs de son joueur, plutôt que de s’arrêter uniquement à ses performances récentes. Gomes doit encore trouver sa place dans une équipe marseillaise en manque de repères. Son positionnement, son influence dans la création et sa capacité à peser dans les trente derniers mètres font partie des sujets à surveiller.

Gomes peut-il devenir le prochain fusible de l’OM ?

Chez les supporters de l’OM, les prestations du milieu anglais suscitent déjà des réactions négatives. Sa rémunération, jugée élevée, renforce les attentes autour de son rendement. Lorsqu’un joueur est considéré comme l’un des éléments importants du projet, les supporters attendent naturellement davantage de régularité et d’impact. Mais il serait prématuré de conclure que l’OM cherche déjà à se séparer de lui.

Les propos de Riolo relèvent d’une analyse critique, pas de l’annonce d’une décision des dirigeants. La question se pose désormais pour Bruno Genesio. Gomes pourrait être confronté à une concurrence renforcée si ses prestations ne s’améliorent pas. Un recentrage d’Amine Harit est évoqué en coulisses pour rééquilibrer le onze de l’OM.

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