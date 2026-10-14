Déjà englué dans un début de saison compliqué, l’OM doit faire face à un scandale qui entoure son match de Ligue Europa contre l’Olympiakos (jeudi, 21h).

L’OM prépare son deuxième rendez-vous de Ligue Europa sous tensions. Prévu jeudi soir au Vélodrome (21h), le match contre l’Olympiakos devait attirer plusieurs milliers de supporters grecs.

Un revirement qui provoque la colère de l’Olympiakos

Pourtant, à quelques heures du coup d’envoi, leur présence a finalement été interdite par les autorités françaises. Une décision tardive qui a déclenché la colère du club grec. Au départ, les supporters grecs n’étaient déjà pas autorisés à se déplacer. La situation a ensuite évolué avant qu’une nouvelle décision ne vienne finalement interdire leur présence à Marseille. Pour l’Olympiakos, cette succession de décisions a provoqué une véritable désorganisation. Le club affirme que des milliers de supporters avaient commencé à annuler leurs billets d’avion, leurs hôtels et leurs réservations après l’interdiction initiale. D’autres avaient déjà pris la route ou étaient arrivés dans la cité phocéenne.

Le résultat est particulièrement amer pour les fans concernés, qui se retrouvent confrontés à des pertes financières et à des changements de programme de dernière minute. L’Olympiakos n’a pas tardé à réagir officiellement : « L’Olympiakos FC dénonce de la manière la plus catégorique la gestion sans précédent, inacceptable et dangereuse de la présence de nos supporters à Marseille par les autorités françaises compétentes. » Le ton est donné. Le club grec reproche aux autorités françaises d’avoir pris des décisions contradictoires et tardives, alors que l’organisation d’un déplacement européen nécessite une préparation importante. Il estime également que cette gestion a profondément fragilisé sa confiance dans la capacité des responsables français à organiser un dispositif de sécurité cohérent.

Des supporters grecs déjà présents à Marseille

L’un des points les plus sensibles concerne les supporters grecs qui avaient déjà rejoint la France. Dans son communiqué, l’Olympiakos affirme que des centaines de ses fans se trouvaient déjà à Marseille et que certains ont dû repartir vers la Grèce. Le club demande désormais aux supporters présents dans la ville de la quitter en toute sécurité. Il appelle également ceux qui n’ont pas encore voyagé à renoncer à leur déplacement. Une situation qui risque de laisser un goût amer aux supporters concernés, mais aussi de compliquer l’organisation autour du match. Les autorités françaises justifient leur décision par les risques liés à cette rencontre.

Le match a été classé au niveau de risque le plus élevé par les services compétents. Les autorités évoquent également un contexte local et national tendu, avec des mobilisations et des incidents susceptibles de compliquer la sécurisation du déplacement des supporters visiteurs. Elles estiment que les moyens disponibles ne permettraient pas de garantir un encadrement suffisant des fans grecs et de prévenir les risques de troubles à l’ordre public. La décision s’inscrit donc dans un impératif de sécurité, même si son calendrier est vivement contesté par le club grec. Comme si cela ne suffisait pas, L’Équipe ajoute qu’une ultime réunion de sécurité aura lieu ce matin !