Lors de sa dernière prise de parole publique, Bruno Genesio a peut-être envoyé un sérieux indice sur l’avenir de l’OM.

L’OM traverse une période particulièrement délicate. Après une série de défaites en championnat, la pression s’est accentuée autour de la direction et du projet sportif.

Genesio a eu des garanties sur le moyen terme à l’OM

Mais la victoire à Troyes (2-0) a permis de retrouver un peu d’air. Avant cette rencontre, Bruno Genesio avait surtout révélé avoir discuté avec le président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi pour obtenir des garanties sur l’avenir du club. Et certains y voient un possible indice sur les coulisses de l’OM. L’entraîneur marseillais a expliqué avoir voulu connaître les intentions de la nouvelle direction, au-delà de la gestion de l’urgence sportive.

« J’ai discuté avec Greg Lorenzi et Stéphane Richard. C’était important de faire un bilan après le premier cycle de matchs », a-t-il expliqué. Genesio a surtout insisté sur son besoin de visibilité concernant la suite du projet marseillais. « J’avais aussi besoin d’obtenir le message qu’on ne travaillait pas sur du court terme mais aussi la saison prochaine. Je voulais connaître la vision à moyen terme de la nouvelle direction et du club pour que l’OM retrouve un statut qui lui convienne. » Le technicien a également affirmé être ressorti rassuré de ces discussions, assurant partager la même vision que ses dirigeants.

Une possible vente de l’OM en creux ?

Ces propos n’ont pas échappé à Guillaume Dacquet, journaliste marseillais, qui s’interroge sur le changement de discours autour de l’avenir du club : « Je ne veux pas remettre une pièce dans le serpent de mer de la vente du club, mais comment on est passé de la dépression la plus totale à cette si grande confiance pour l’avenir du club ? » La question mérite d’être posée dans un contexte où l’OM cherche à retrouver une trajectoire sportive plus stable et à clarifier ses ambitions. Le fait que Genesio se projette désormais sur la saison prochaine peut alimenter les spéculations.

Certains pourraient y voir le signe que des discussions importantes ont eu lieu en coulisses. Mais rien ne permet, à ce stade, d’affirmer que ces échanges sont liés à une éventuelle vente du club. Frank McCourt reste au centre des interrogations sur l’avenir de l’OM. L’homme d’affaires américain est propriétaire du club depuis 2016 et les rumeurs concernant une éventuelle cession reviennent régulièrement. L’hypothèse d’une vente continue donc d’alimenter les débats, mais elle reste à manier avec prudence. Une chose est néanmoins claire : le coach veut savoir où va l’OM et avec quels moyens il pourra construire la suite.