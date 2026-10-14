En pleine déconfiture sur le plan financier, l’OM commence doucement à remonter la pente. Frank McCourt peut enfin se frotter les mains.

L’OM peut compter sur ses supporters pour répondre présents lorsqu’une initiative fait écho aux valeurs du club. Les Marseillaises et PUMA ont dévoilé un maillot inédit à l’occasion d’Octobre Rose.

Un premier maillot déjà victime de son succès à l’OM

Pour la première fois, la section féminine dispose d’une tunique à son nom, arborant son propre logo. Et l’accueil a été immédiat : le maillot est déjà annoncé comme sold out sur la boutique officielle en ligne.Cette tunique rose et blanche, rehaussée de détails dorés, marque une étape importante pour les Marseillaises. Proposée en édition très limitée, elle a été imaginée pour associer l’identité du club à une campagne de sensibilisation au cancer du sein. Le message choisi est fort : « Tu ne seras jamais seule ». Le succès de cette première opération constitue un signal encourageant pour la section féminine, qui bénéficie ainsi d’une visibilité supplémentaire au sein de la communauté olympienne. Le maillot a été pensé et fabriqué en France, avec une attention particulière portée aux finitions et à la qualité du textile.

Au-delà de son aspect commercial, cette initiative poursuit un objectif solidaire. Les Marseillaises porteront ce maillot le dimanche 18 octobre face au FC Fleury 91, au stade Francis-Turcan, lors d’une rencontre dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Le club souhaite faire de ce rendez-vous un moment de rassemblement et de sensibilisation, avec notamment des animations organisées autour du match. Des soignants, des patients et des représentants d’associations et d’établissements de santé marseillais doivent également être invités.

Enfin une bonne nouvelle pour McCourt et l’OM

L’opération ne se limite pas à la vente du maillot. Une partie des recettes issues de la billetterie et des ventes réalisées le jour de la rencontre sera reversée à une association engagée dans la lutte contre le cancer du sein, par l’intermédiaire de Treizième Homme, le fonds de dotation de l’OM. Le club entend ainsi transformer l’engouement autour de cette pièce collector en soutien concret à une cause qui touche de nombreuses familles. Le montant qui sera reversé n’a toutefois pas été précisé. Il est donc trop tôt pour parler d’une rentrée financière majeure pour l’OM.

Pour Frank McCourt, cette réussite constitue malgré tout une nouvelle positive dans une période où la situation économique du club est régulièrement discutée. Le succès du maillot montre que les supporters répondent présents lorsqu’un projet possède une identité forte et une dimension solidaire. Il contribue aussi à renforcer la visibilité des Marseillaises, dont le développement représente un enjeu important pour l’OM. Le véritable succès est donc autant populaire que symbolique. Avec ce premier maillot sold out, les Marseillaises ont réussi à mobiliser leur communauté autour d’une cause importante.