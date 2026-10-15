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FRANCE

OM Mercato : c’est confirmé pour un dossier très chaud qui résonne en Ligue 1

Par William Tertrin - 15 Oct 2026, 19:00

Courtisé par l’OM lors du mercato estival, Djibril Sidibé a confirmé avoir été approché par le club phocéen avant de choisir le projet du Mans FC, promu en Ligue 1.

L’OM est passé à côté d’une belle opportunité. Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Djibril Sidibé a confirmé avoir été sollicité par l’OM durant le mercato estival. Le défenseur de 34 ans, sacré champion du monde avec l’équipe de France en 2018, figurait parmi les profils susceptibles de renforcer l’arrière-garde marseillaise.

« J’ai été sollicité par l’OM, mais on connaît les difficultés qu’ils ont eues sur ce mercato », a expliqué l’ancien joueur de Toulouse. Une déclaration qui confirme l’intérêt marseillais, alors que les contraintes liées à la situation financière du club et aux sanctions de la DNCG ont compliqué son recrutement.

Pourquoi Sidibé a finalement choisi Le Mans

Libre après son départ du Toulouse FC, Djibril Sidibé disposait de plusieurs possibilités pour poursuivre sa carrière. Le latéral droit français souhaitait toutefois rester dans l’Hexagone, notamment pour des raisons familiales, tout en trouvant un projet dans lequel il pourrait jouer un rôle important.

« Je voulais me sentir utile », a-t-il précisé. Après avoir étudié plusieurs pistes, notamment à l’étranger, le champion du monde 2018 a finalement opté pour Le Mans FC. Le club sarthois a officialisé sa signature le 18 août dernier, avec un contrat jusqu’en 2028 et une saison supplémentaire en option.

Un rendez-vous manqué pour l’OM ?

Avec son expérience en Ligue 1, son vécu international et sa polyvalence défensive, Sidibé aurait pu apporter des solutions supplémentaires à l’OM. Mais le défenseur a privilégié un projet dans lequel il estime pouvoir être pleinement utile.

Pour Marseille, cette confirmation rappelle les difficultés rencontrées sur le marché des transferts. Pour Le Mans, en revanche, l’arrivée d’un champion du monde représente un renfort d’expérience précieux pour réussir son retour dans l’élite.

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