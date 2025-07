OL : grosses révélations de Romain Molina sur l’avenir du club !

Dans une vidéo publiée ce mardi, veille du passage décisif devant la DNCG, le journaliste d’investigation Romain Molina a fait des révélations sur l’avenir de l’OL.

C’est demain, mercredi, que l’appel de l’Olympique Lyonnais concernant la décision de la DNCG de le rétrograder en Ligue 2 sera examiné. Pour rappel, après cette sanction, John Textor a laissé son poste de président du club à Michele Kang, la femme d’affaires sud-coréenne ayant la lourde tâche de trouver 100 M€ immédiatement et de mettre en gage 100 autres millions. Une mission colossale à laquelle elle s’attelle depuis sa nomination, dans le plus grand des silences. Le journaliste d’investigation Romain Molina a publié une vidéo ce mardi à 18h pour faire le point sur la situation. S’il se refuse à faire des paris sur l’avenir, on devine qu’il pense que l’OL sera maintenu mais que la suite risque d’être terrible…

Textor toujours à la manœuvre dans l’ombre ?

Déjà, Molina rappelle que l’OL reste la propriété d’Eagle et qu’Eagle est dirigé par John Textor. Même si l’Américain a pris du recul par rapport aux Gones, il reste donc en lien avec eux. Le journaliste rappelle également que le projet de Michele Kang, c’est la section féminine de l’OL, pas les hommes. Il la voit mal investir à peu près un dixième de sa fortune pour sauver le club rhodanien. Pour autant, Romain Molina pense que les instances vont tout faire pour éviter la descente de l’OL, quitte à faire des entorses aux règlements. Et ce même si le Stade de Reims et Jean-Pierre Caillot mettraient la pression pour que la rétrogradation soit effective afin de prendre la place de l’OL…

Mais surtout, Romain Molina se projette au-delà de la saison à venir. Il estime que si 2025-26 sera difficile, 2026-27 sera encore pire ! Car l’OL va devoir ses meilleurs joueurs lors des prochains mercatos et que le centre de formation ne propose pas de joueurs au même niveau. A priori, en interne, on aurait compris que la lutte pour les places européennes sera très compliquée dans les années à venir. L’ambition de Textor a coûté cher et a fait place à un réalisme qui n’augure rien de bon pour les Gones !