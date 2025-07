OL : coulisses du maintien, ambitions pour la saison… Michele Kang et Michael Gerlinger sortent du silence

Réunis face aux médias ce mercredi, Michele Kang et Michael Gerlinger se sont exprimés après le maintien de l’OL en Ligue 1.

Ce mercredi, jour de maintien en Ligue 1 pour l’OL, Michele Kang, présidente du club, et Michael Gerlinger, directeur général, étaient présents en conférence de presse. L’occasion pour eux d’aborder de nombreux sujets brûlants face aux médias. Voici les principales déclarations à retrouver ci-dessous, dans des propos rapportés par RMC Sport et L’Équipe.

Comment Michele Kang a sauvé l’OL

Michele Kang : « Nous sommes une entreprise cotée en bourse donc je ne peux donner de chiffres exacts. Ça concernait la trésorerie disponible, les nouveaux apports de liquidité et des garanties au cas où notre trésorerie devenait négative. Sur ces trois composantes, nous avons répondu à leurs exigences. Le premier coup de fil quand j’ai pris le poste, c’était avec nos prêteurs. Puis la deuxième réunion était avec le conseil d’administration. Nous avons pris trois heures, j’ai étudié la comptabilité du club. Tout ce que nous avons fourni était à la hauteur de leur demande. J’ai lu la lettre puis j’ai dû apprendre très vite quel était l’état actuel et les chiffres. Je remercie la DNCG qui a pris le temps d’expliquer les règles spécifiques et leur politique. Ce sont des bénévoles et ils ont passé beaucoup de temps pour que je comprenne toutes les règles. Sans cela, je ne sais pas si j’aurais pu arriver à ce résultat en neuf jours. »

Le démenti sur les 200 millions d’euros à la DNCG

Michele Kang : « Beaucoup de chiffres circulent. J’ai 100, 80… aucun de ces chiffres sont justes. La DNCG nous demande en fonction du budget pour l’année, d’assurer la trésorerie pour sortir de la saison sans être déficitaire. Ces chiffres ne sont pas corrects ».

Une cure d’austérité à Lyon ?

Michael Gerlinger : « Ce n’est pas un plan d’austérité, c’est un plan de discipline financière. La décision de la commission d’appel confirme qu’on va jouer en Ligue 1 avec le plan budgétaire qu’on a soumis. On va analyser avec l’équipe sportive l’impact du budget qu’on a soumis à la commission d’appel. Pour moi, il n’y a pas beaucoup de changements, mais on va analyser ça dans les prochains jours. […] Il y a des cessions de joueurs dans le budget, comme tous les ans dans tous les clubs. On a légèrement adapté le plan sportif dans le budget qu’on a soumis le 24 juin ».

Quelles ambitions pour l’OL ?

Michael Gerlinger : « Le succès commercial dépend du succès sportif. Il faut gagner, il faut de l’exigence sportive. Notre but reste l’Europe, on veut jouer dans les compétitions européennes. On va trouver les moyens pour se battre, comme la saison dernière. On veut refaire cette bataille pour l’Europe la saison prochaine ».

La Ligue Europa

Michael Gerlinger : « L’UEFA nous applique une sanction fixe de 12,5 M€, payée en deux fois. Elle sera prélevée sur les primes qu’elle verse. Les autres sanctions ne s’appliqueront pas si nous restons dans les règles que l’instance nous a fixées ».

Nottingham Forest

Michael Gerlinger : « Sur Nottingham, il y a quelques transferts envisagés. Il faut vérifier la situation contractuelle. On va analyser ça dans les prochains jours ».

Le bilan de John Textor

Michele Kang : « J’étais engagée dans le foot féminin et je ne regardais pas de près ce qu’il se passait. On était sixièmes l’année dernière donc le progrès était réel sur le terrain. Sur la partie financière, ce n’est pas quelque chose que je regardais de près au conseil d’administration. On a passé les neuf derniers jours à répondre à toutes les questions. On va maintenant analyser ce qu’il faut faire et j’aurai plus d’opinions quand je me serai imprégné de la situation ».

Le rôle de Jean-Michel Aulas

Michele Kang : « Thierry Sauvage, nous lui avons demandé de travailler avec nous, c’est un conseiller. Il a travaillé jour et nuit à nos côtés et il continuera à travailler avec nous au-delà de cette date. Personne d’autre ne pourrait être plus utile que lui. Jean-Michel Aulas nous a soutenus. Il est vice-président de la FFF et il y avait conflit d’intérêt, mais il nous a apporté son soutien ».