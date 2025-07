RC Lens Mercato : après Udol, Sage attend deux recrues bien précises

Alors que l’arrivée de Matthieu Udol est imminente au RC Lens, Pierre Sage a déjà ciblé deux recrues capables de renforcer l’effectif des Sang et Or au mercato estival.

🟧 Piste crédible

Le mercato s’active au RC Lens. Après avoir sécurisé l’arrivée du latéral gauche Matthieu Udol, qui ne devrait plus tarder, le club artésien ne compte pas s’arrêter là. Selon L’Équipe, Pierre Sage a ciblé deux profils bien précis pour poursuivre la reconstruction estivale : un défenseur central capable d’évoluer à plusieurs postes, et un véritable avant-centre.

Le staff du RC Lens cherche à renforcer l’axe défensif avec un joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans une défense à trois qu’à quatre, et surtout d’apporter une certaine solidité dans le jeu aérien. En parallèle, les Sang et Or s’activent également pour recruter un attaquant axial de métier, capable d’apporter du volume dans la surface et d’assumer un rôle de buteur régulier, qui a cruellement manqué la saison passée.

Fulgini et Abdul Samed déjà mis de côté

Comme expliqué plus tôt, les contours de l’effectif du RC Lens commencent par ailleurs à se dessiner. Lors du match amical disputé face au Standard de Liège (2-2), Angelo Fulgini et Salis Abdul Samed n’étaient pas présents sur la feuille de match. Un choix révélateur : les deux joueurs ne font plus partie du projet lensois et sont invités à se trouver une porte de sortie avant la fin du mercato.

Avec ces ajustements ciblés et une politique sportive toujours aussi précise, le RC Lens espère retrouver un équilibre après une saison mouvementée. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour compléter l’effectif.