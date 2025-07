ASSE Mercato : le FC Nantes prêt à griller une solide piste à l’ASSE

Le jeune milieu du Stade Malherbe de Caen, Noé Lebreton (21 ans), continue d’agiter le marché français. Dernier club en date à s’intéresser à lui : le FC Nantes, qui pourrait venir perturber les plans de l’AS Saint-Étienne.

🟧 Piste crédible

Le nom de Noé Lebreton circule dans les coulisses du mercato depuis plusieurs semaines. Prometteur, techniquement propre, capable d’évoluer dans un rôle de sentinelle ou de relayeur, le joueur formé à Caen attire l’attention des clubs de l’élite. Déjà dans les radars de l’ASSE, puis observé récemment par Brest, c’est désormais le FC Nantes qui est évoqué dans le dossier.

Selon Livefoot, les Canaris auraient été sollicités au sujet du jeune international U20. Et même si aucune offre n’a encore été transmise, la réflexion est bel et bien en cours du côté de la Jonelière. Le coach nantais Luis Castro apprécierait son profil, proche de celui d’un Johann Lepenant à ses débuts, et l’idée d’intégrer un joueur jeune, malléable et encore abordable financièrement entre dans la stratégie nantaise.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le SM Caen, Lebreton ne sera toutefois pas bradé. Et Caen, qui compte sur lui la saison prochaine, ne souhaite pas s’en séparer sans une proposition sérieuse. Mais avec la montée des Verts, la reconstruction du FC Nantes, et les besoins de Brest au milieu, la bataille s’annonce ouverte pour un joueur coté à 1,2 million d’euros par Transfermarkt.

« Le coup d’œil de But FC »

« Alors qu’on le pensait perdu pour l’ASSE, Noé Lebreton continue d’agiter les rumeurs. Il serait une option crédible pour le FC Nantes, orphelin de Pedro Chirivella et de Douglas Augusto au milieu de terrain. »