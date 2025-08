OL Mercato : coup de théâtre pour Lees-Melou !

L’OL aurait renoncé à recruter Pierre Lees-Melou face aux demandes du Stade Brestois.

Mercredi, le responsable du recrutement de l’OL, Matthieu Louis-Jean, a prévenu sur OL TV que l’OL ne pourrait plus se permettre de faire des folies sur le Mercato. «Les joueurs hors de prix, c’est fini. On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. On doit trouver des opportunités sur le marché.»

Pierre Lees-Melou est ciblé pour renforcer le milieu de terrain olympien et l’OL a fait partir trois offres à Brest : à hauteur de 3 millions d’euros, puis 3,5, puis 5,5 millions d’euros. Mais le club breton a refusé et l’OL ne devrait pas aller au delà.

L’OL renonce

C’est ce que révèle L’Equipe. Alors que le joueur de 32 ans avait fait part de son intérêt de rejoindre l’OL et de rejouer la Coupe d’Europe, l’OL a pris la décision de renoncer à cette piste, lassé de l’intransigeance des Brestois. Le joueur en a été informé. Tyler Morton, le milieu de 22 ans qui évolue à Liverpool, pourrait être la nouvelle priorité lyonnaise dans ce secteur de jeu.