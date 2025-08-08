FC Barcelone : un désastre attend le Barça au mercato !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : un désastre attend le Barça au mercato !

Inigo Martinez (FC Barcelone)
Bastien Aubert
8 août 2025

Le départ libre d’Iñigo Martínez (34 ans) vers l’Arabie saoudite provoque la colère en Catalogne. Un leader s’en va pour zéro euro, symbole d’un mercato encore plombé par les contraintes financières du FC Barcelone.

🟩 Accord proche

C’est une perte qui passe mal au Barça. Iñigo Martínez, pilier de la défense et cadre du vestiaire, va quitter le FC Barcelone… gratuitement. Une situation incompréhensible pour beaucoup, d’autant plus que le joueur va poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, où les clubs n’hésitent pas à sortir des chèques astronomiques pour attirer les joueurs.

Sur les ondes de TV3, le journaliste Víctor Lozano n’a pas mâché ses mots : « Le départ d’Iñigo est un désastre sportif. Un titulaire et un leader part pour 0 euro ! Et il part en Ligue saoudienne, où ils paient 50 millions d’euros pour n’importe quel joueur moyen. C’est le cinquième été que nous souffrons du fair-play financier… c’est regrettable ! »

Un coup dur pour Hansi Flick

Un coup dur pour Hansi Flick, qui perd l’un de ses éléments les plus expérimentés dans un secteur défensif déjà fragile la saison passée. Au-delà de la perte sportive, c’est surtout la gestion du dossier qui interroge. Comment un joueur de ce calibre peut-il quitter le club sans la moindre compensation financière, alors que le Barça lutte pour équilibrer ses comptes ?

Cette situation illustre les difficultés persistantes liées au fair-play financier. Depuis cinq étés, le club catalan subit les mêmes contraintes : ventes forcées, impossibilité de prolonger certains cadres, recrutements retardés ou annulés. Résultat, chaque départ gratuit est une double peine : affaiblissement de l’effectif et perte d’une opportunité de renflouer les caisses.

Le cas Martínez pourrait bien être le symbole d’un mercato à haut risque pour le Barça, où chaque mouvement devra se faire avec un budget limité. Et pour les supporters blaugranas, le désastre évoqué par Víctor Lozano pourrait ne faire que commencer.

FC BarceloneMercato
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet
OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?
Mercato...

OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?

Par Fabien Chorlet