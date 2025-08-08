Le départ libre d’Iñigo Martínez (34 ans) vers l’Arabie saoudite provoque la colère en Catalogne. Un leader s’en va pour zéro euro, symbole d’un mercato encore plombé par les contraintes financières du FC Barcelone.

🟩 Accord proche

C’est une perte qui passe mal au Barça. Iñigo Martínez, pilier de la défense et cadre du vestiaire, va quitter le FC Barcelone… gratuitement. Une situation incompréhensible pour beaucoup, d’autant plus que le joueur va poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, où les clubs n’hésitent pas à sortir des chèques astronomiques pour attirer les joueurs.

Sur les ondes de TV3, le journaliste Víctor Lozano n’a pas mâché ses mots : « Le départ d’Iñigo est un désastre sportif. Un titulaire et un leader part pour 0 euro ! Et il part en Ligue saoudienne, où ils paient 50 millions d’euros pour n’importe quel joueur moyen. C’est le cinquième été que nous souffrons du fair-play financier… c’est regrettable ! »

Un coup dur pour Hansi Flick

Un coup dur pour Hansi Flick, qui perd l’un de ses éléments les plus expérimentés dans un secteur défensif déjà fragile la saison passée. Au-delà de la perte sportive, c’est surtout la gestion du dossier qui interroge. Comment un joueur de ce calibre peut-il quitter le club sans la moindre compensation financière, alors que le Barça lutte pour équilibrer ses comptes ?

Cette situation illustre les difficultés persistantes liées au fair-play financier. Depuis cinq étés, le club catalan subit les mêmes contraintes : ventes forcées, impossibilité de prolonger certains cadres, recrutements retardés ou annulés. Résultat, chaque départ gratuit est une double peine : affaiblissement de l’effectif et perte d’une opportunité de renflouer les caisses.

Le cas Martínez pourrait bien être le symbole d’un mercato à haut risque pour le Barça, où chaque mouvement devra se faire avec un budget limité. Et pour les supporters blaugranas, le désastre évoqué par Víctor Lozano pourrait ne faire que commencer.