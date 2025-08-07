La liste des nominés pour le Ballon d’Or, avec 9 joueurs du PSG et 4 du FC Barcelone !

France Football vient de dévoiler les 30 nominés pour le Ballon d’Or 2025, qui sera décerné le 22 septembre à Paris. Le PSG représente près d’un tiers du contingent !

Depuis ce midi, France Football et L’Equipe sortent les listes de nominés à tous les prix décernés par le prestigieux magazines, parmi lesquels celui du Ballon d’Or masculin, du meilleur entraîneur (prix Johan Cruyff), du meilleur gardien (prix Lev Yachine) et du meilleur espoir (prix Raymond Kopa). On va s’attarder sur celui qui compte le plus : le Ballon d’Or, sacrant désormais le meilleur joueur de la saison écoulée alors qu’il a récompensé pendant 70 ans l’acteur le plus performant sur l’année civile.

Jamais un club français n’avait été aussi bien représenté

Les trente nominés pour le Ballon d’Or viennent d’être dévoilés et le PSG fait un quasi carton plein en plaçant 9 joueurs, quasiment son équipe entière ! Jamais un club français n’avait été aussi bien représenté mais ce n’est que justice pour l’incontestable champion d’Europe en titre. Le FC Barcelone, l’autre équipe en forme de l’exercice écoulé, place quatre éléments. Kylian Mbappé, Soulier d’Or européen pour sa première saison au Real Madrid, est lui aussi en lice.

Voici les 30 nominés :

Ousmane Dembélé (France / PSG), Gianluigi Donnarumma (Italie / PSG), Jude Bellingham (Angleterre / Real Madrid), Désiré Doué (France / PSG), Denzel Dumfries (Pays-Bas / Inter Milan), Serhou Guirassy (Guinée / Dortmund), Erling Haaland (Norvège / Manchester City), Viktor Gyökeres (Suède / Arsenal)

Achraf Hakimi (Maroc / PSG), Harry Kane (Angleterre / Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie / PSG), Robert Lewandowski (Pologne / Barça), Alexis Mac Allister (Argentine / Liverpool), Lautaro Martinez (Argentine / Inter Milan), Scott McTominay (Ecosse / Naples), Kylian Mbappé (France / Real Madrid), Nuno Mendes (Portugal / PSG), Joao Neves (Portugal / PSG), Pedri (Espagne / Barça), Cole Palmer (Angleterre / Chelsea), Michael Olise (France / Bayern), Raphinha (Brésil / Barça), Declan Rice (Angleterre / Arsenal), Fabian Ruiz (Espagne / PSG), Virgil van Dijk (Pays-Bas / Liverpool), Vinicius (Brésil / Real Madrid), Mohamed Salah (Egypte / Liverpool), Florian Wirtz (Allemagne / Liverpool), Vitinha (Portugal / PSG), Lamine Yamal (Espagne / Barça)