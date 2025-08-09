ASSE : les Verts concèdent le nul à Laval dans un match fou et riche en buts
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Eirik Horneland très frustré après le match nul face à Laval

ASSE : Eirik Horneland très frustré après le match nul face à Laval
William Tertrin
9 août 2025

L’analyse d’Eirik Horneland après le match nul de l’ASSE face à Laval.

Ce samedi, pour son retour en Ligue 2, l’ASSE a concédé le match nul sur la pelouse de Laval (3-3). En conférence de presse, Eirik Horneland a jugé ce résultat décevant. Son analyse de la première période était limpide. « Le début de match a été plutôt satisfaisant dans la première mi-temps, on a été plutôt à l’aise avec le ballon. Plus le match allait, plus on se sentait à l’aise. »

« C’est toujours trop facile de marquer contre nous »

Cependant, la défense a montré des failles importantes : « C’est toujours trop facile de marquer contre nous, notamment en contre attaque et sur coups de pied arrêtés. On a donné des buts évitables. » À la pause, alors que le score était de 2-2, Horneland savait que son équipe pouvait encore marquer mais restait vulnérable : « On se dit qu’on peut marquer plus mais on sait qu’on peut encore en prendre parce que Laval a quelques bonnes transitions. »

En seconde période, le coach a déploré un manque de rigueur : « On réattaque la seconde épreuve avec trop de passivité on a laissé créer quelques situations. » Il a salué les entrées de Zuriko Davitashvili, Igor Miladinovic et Nadir El Jamali qui ont permis de reprendre le contrôle du ballon : « On a fait plusieurs changements […] ce qui a pas mal marché, ils ont fait une bonne entrée en jeu. » Le match s’est alors ouvert : « Sur la deuxième partie de la seconde mi-temps, c’était débridé, les deux équipes pouvaient marquer. » Malgré tout, le résultat ne satisfait pas Horneland : « À la fin, c’est un match nul pas satisfaisant pour nous, on n’est pas content de ce résultat mais on va construire avec ce résultat. »

Horneland essaye de voir le positif

Le coach n’a pas caché sa déception concernant la fragilité défensive : « Je ne suis pas content de ça. On doit être meilleur avec le ballon parce que le premier but concédé l’est sur une transition, on perd le ballon et on prend le but. Je suis d’accord ce n’est pas une bonne performance. » Il a aussi souligné des difficultés dans le jeu au milieu : « J’ai aussi trouvé qu’on avait perdu trop de ballons au milieu notamment parce que les lignes étaient trop étirées, on doit trouver plus d’automatismes pour se trouver. »

Pour finir, Eirik Horneland a essayé de voir le positif malgré les circonstances compliquées : « C’est toujours un peu difficile de jouer un match quand on n’a pas vu l’équipe jouer vraiment ensemble. C’était le cas aujourd’hui, et certains ont évolué à des positions qui ne sont pas les leurs, comme Augustine Boakye. » Le coach a tout de même voulu rester confiant dans le potentiel de ses joueurs : « Il y a quand même de bonnes choses sorties de cette rencontre, c’est plutôt positif, on a plutôt des bons joueurs et quand ils arriveront pleinement à se trouver ce sera positif. »

Tous propos rapportés par nos confrères d’EVECT.

ASSELigue 2
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet