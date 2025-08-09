L’analyse d’Eirik Horneland après le match nul de l’ASSE face à Laval.

Ce samedi, pour son retour en Ligue 2, l’ASSE a concédé le match nul sur la pelouse de Laval (3-3). En conférence de presse, Eirik Horneland a jugé ce résultat décevant. Son analyse de la première période était limpide. « Le début de match a été plutôt satisfaisant dans la première mi-temps, on a été plutôt à l’aise avec le ballon. Plus le match allait, plus on se sentait à l’aise. »

« C’est toujours trop facile de marquer contre nous »

Cependant, la défense a montré des failles importantes : « C’est toujours trop facile de marquer contre nous, notamment en contre attaque et sur coups de pied arrêtés. On a donné des buts évitables. » À la pause, alors que le score était de 2-2, Horneland savait que son équipe pouvait encore marquer mais restait vulnérable : « On se dit qu’on peut marquer plus mais on sait qu’on peut encore en prendre parce que Laval a quelques bonnes transitions. »

En seconde période, le coach a déploré un manque de rigueur : « On réattaque la seconde épreuve avec trop de passivité on a laissé créer quelques situations. » Il a salué les entrées de Zuriko Davitashvili, Igor Miladinovic et Nadir El Jamali qui ont permis de reprendre le contrôle du ballon : « On a fait plusieurs changements […] ce qui a pas mal marché, ils ont fait une bonne entrée en jeu. » Le match s’est alors ouvert : « Sur la deuxième partie de la seconde mi-temps, c’était débridé, les deux équipes pouvaient marquer. » Malgré tout, le résultat ne satisfait pas Horneland : « À la fin, c’est un match nul pas satisfaisant pour nous, on n’est pas content de ce résultat mais on va construire avec ce résultat. »

Horneland essaye de voir le positif

Le coach n’a pas caché sa déception concernant la fragilité défensive : « Je ne suis pas content de ça. On doit être meilleur avec le ballon parce que le premier but concédé l’est sur une transition, on perd le ballon et on prend le but. Je suis d’accord ce n’est pas une bonne performance. » Il a aussi souligné des difficultés dans le jeu au milieu : « J’ai aussi trouvé qu’on avait perdu trop de ballons au milieu notamment parce que les lignes étaient trop étirées, on doit trouver plus d’automatismes pour se trouver. »

Pour finir, Eirik Horneland a essayé de voir le positif malgré les circonstances compliquées : « C’est toujours un peu difficile de jouer un match quand on n’a pas vu l’équipe jouer vraiment ensemble. C’était le cas aujourd’hui, et certains ont évolué à des positions qui ne sont pas les leurs, comme Augustine Boakye. » Le coach a tout de même voulu rester confiant dans le potentiel de ses joueurs : « Il y a quand même de bonnes choses sorties de cette rencontre, c’est plutôt positif, on a plutôt des bons joueurs et quand ils arriveront pleinement à se trouver ce sera positif. »

Tous propos rapportés par nos confrères d’EVECT.