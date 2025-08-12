Mercato OL : Matic, Fofana, Maitland-Niles… un dernier rush qui s’annonce animé !
PSG Mercato : le chouchou de l’OM ciblé pour un transfert choc !

Yusuf Akcicek (Fenerbahce)
Bastien Aubert
12 août 2025

🟥 Rumeur

Le Paris Saint-Germain continue de faire tourner son mercato avec une piste qui fait parler. Plusieurs médias turcs annoncent que le PSG creuse sérieusement la piste menant à Yusuf Akçiçek, jeune défenseur central turc de 19 ans évoluant à Fenerbahçe.

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Akçiçek circule en France. Il avait déjà été lié aussi bien au PSG qu’à l’Olympique de Marseille il y a quelques mois. Mais cet été, l’intérêt parisien semble se confirmer et s’intensifier, avec Luis Campos et ses recruteurs qui sont séduits par le profil impressionnant du joueur.

Avec 21 matches, 2 buts et 1 assist la saison dernière, Akçiçek affiche une belle progression, notamment grâce à son imposant gabarit (1m93) et sa capacité à lire le jeu, casser les lignes et apporter une assise défensive rassurante. Le club de la capitale l’a suivi à plusieurs reprises cette année, témoignant d’une réelle volonté d’investir sur ce talent à fort potentiel.

Selon FotoMaç, ce dossier est à dissocier complètement de celui d’Illia Zabarnyi, autre défenseur ukrainien en passe de rejoindre le PSG. Ici, il s’agit clairement d’un pari sur l’avenir. Une stratégie qui peut sembler surprenante quand on sait que Paris dispose déjà d’un effectif solide en défense centrale.

Akçiçek, un pari sur l’avenir 

Mais cette démarche prend tout son sens si l’on imagine que des cadres comme Presnel Kimpembe ou Lucas Beraldo pourraient quitter le navire parisien prochainement. Dans ce contexte, l’arrivée d’Akçiçek constituerait une solution de rechange et un investissement sur le long terme.

Un autre point fort pour convaincre le PSG : les bonnes relations entretenues avec Fenerbahçe, notamment depuis le transfert de Milan Skriniar. Le club turc, pourtant très attaché à son joueur, ne lâchera pas Akçiçek à moins de 20 millions d’euros, un prix qui n’effraie pas les décideurs parisiens. Reste à voir si ce pari sera gagnant ou si le PSG devra encore miser sur d’autres profils pour consolider son secteur défensif.

« Le coup d’œil de But FC »

« Explorée un temps par l’OM, la piste menant à Yusuf Akçiçek plait au PSG depuis plusieurs semaines et pourrait être un pari sur l’avenir tenté par le PSG afin de préparer la succession en douceur de Marquinhos. »

