FC Nantes Mercato : coup dur dans le dossier Michal (AS Monaco)

Le FC Nantes et le Stade Brestois continuent à négocier avec l’AS Monaco pour s’attacher les services du jeune attaquant Lucas Michal (20 ans). Mais l’offre des Canaris ne satisfait pas l’ASM.

Révélée le 31 juillet par L’Equipe, la piste menant à Lucas Michal continue à être explorée par le FC Nantes et le Stade Brestois. Le quotidien sportif explique que le SB29 a formulé une offre de 2 M€ à l’ASM ces dernières heures et que les Canaris ont surenchéri avec un prêt avec option d’achat à 2,5 M€. Le problème, c’est que cette formule ne satisferait pas Monaco, désireux de vendre son joueur cet été. L’Equipe assure que les discussions se poursuivent entre toutes les parties.

Capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, Lucas Michal a une préférence pour l’aile gauche, où il serait donc un potentiel successeur de Moses Simon et un concurrent à Herba Guirassy, qui est deux ans plus jeune que lui. S’il se décide à vendre Matthis Abline, le FCN aurait largement les moyens de faire mieux que Brest au niveau de la proposition financière.