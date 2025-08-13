FC Nantes Mercato : avant le PSG, une recrue estivale crève déjà l’écran 

Fraîchement arrivé cet été, Kwon Hyeok-kyu a déjà marqué les esprits au FC Nantes. Face au Paris FC (2-3), le milieu sud-coréen a livré une prestation qui a de quoi faire saliver les supporters canaris avant la réception du PSG (dimanche, 21h).

Ceux qui ne connaissaient pas Kwon Hyeok-kyu en ont eu pour leur argent face au Paris FC le week-end dernier (2-3). Aligné en sentinelle devant la défense, le milieu de terrain recruté cet été par le FC Nantes a rayonné par sa générosité et son engagement.

Kwon déjà au point physiquement

Infatigable, Kwon a multiplié les courses défensives, les récupérations et les interventions tranchantes. Dans la relance courte, il a fait preuve d’application et de calme, même si son positionnement légèrement trop bas a parfois laissé quelques espaces dans le cœur du jeu. Le voir redescendre s’intercaler entre les deux défenseurs centraux dans le jeu sans ballon était sans doute une consigne délivrée par Luis Castro.

Sans Neves, un rôle à jouer face au PSG

Physiquement, le Sud-Coréen a montré une endurance impressionnante, tenant sans faiblir tout au long de la rencontre. Une performance solide et prometteuse qui laisse penser qu’il pourrait très vite devenir une pièce maîtresse dans l’entrejeu nantais, où le pourtant excellent Francis Coquelin brille surtout par son physique chancelant. À confirmer dès dimanche (21h) face au grand PSG, qui sera orphelin de Joao Neves dans l’entrejeu. Kwon aura alors encore plus de latitude pour tirer son épingle du jeu.