PSG : avant la Supercoupe d’Europe, l’agent de Donnarumma tacle méchamment Luis Enrique
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes Mercato : avant le PSG, une recrue estivale crève déjà l’écran 

Hyeok-Kyu Kwon (FC Nantes)
Bastien Aubert
13 août 2025

Fraîchement arrivé cet été, Kwon Hyeok-kyu a déjà marqué les esprits au FC Nantes. Face au Paris FC (2-3), le milieu sud-coréen a livré une prestation qui a de quoi faire saliver les supporters canaris avant la réception du PSG (dimanche, 21h).

Ceux qui ne connaissaient pas Kwon Hyeok-kyu en ont eu pour leur argent face au Paris FC le week-end dernier (2-3). Aligné en sentinelle devant la défense, le milieu de terrain recruté cet été par le FC Nantes a rayonné par sa générosité et son engagement. 

Kwon déjà au point physiquement

Infatigable, Kwon a multiplié les courses défensives, les récupérations et les interventions tranchantes. Dans la relance courte, il a fait preuve d’application et de calme, même si son positionnement légèrement trop bas a parfois laissé quelques espaces dans le cœur du jeu. Le voir redescendre s’intercaler entre les deux défenseurs centraux dans le jeu sans ballon était sans doute une consigne délivrée par Luis Castro.

Sans Neves, un rôle à jouer face au PSG

Physiquement, le Sud-Coréen a montré une endurance impressionnante, tenant sans faiblir tout au long de la rencontre. Une performance solide et prometteuse qui laisse penser qu’il pourrait très vite devenir une pièce maîtresse dans l’entrejeu nantais, où le pourtant excellent Francis Coquelin brille surtout par son physique chancelant. À confirmer dès dimanche (21h) face au grand PSG, qui sera orphelin de Joao Neves dans l’entrejeu. Kwon aura alors encore plus de latitude pour tirer son épingle du jeu.

FC NantesLigue 1PSG
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet