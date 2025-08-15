OL Mercato : Dominik Greif toujours coincé entre Majorque et l’OL

Annoncé tout proche de l’OL, le gardien Dominik Greif est encore retenu par Majorque.

Le transfert de Dominik Greif de Majorque vers l’Olympique Lyonnais connaît un léger accroc. Malgré un accord sur le montant — 4 millions fixes plus des bonus pouvant atteindre 6 millions —, la question des garanties de paiement bloque la finalisation.

Majorque réclame une assurance

Selon Mallorca Hora, Majorque réclame une assurance bancaire pour sécuriser la transaction, tandis que Lyon estime que ces frais devraient incomber au club espagnol. Les deux clubs restent toutefois confiants sur un dénouement rapide. En attendant, Greif ne pourra pas débuter en Ligue 1 face à Lens et devrait rester à Majorque au moins pour le prochain match face au FC Barcelone.