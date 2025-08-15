Real Madrid : la réponse fracassante de la Fédération aux polémiques arbitrales

Désireuse d’en finir avec les vidéos à charge de la chaîne du Real Madrid sur les arbitres de Liga, la Fédération espagnole a pris une décision déroutante.

Cela fait des années que la chaîne du Real Madrid provoque chaque semaine des polémiques en diffusant des vidéos à charge contre les arbitres appelés à diriger les Merengue. Et rien ne réussit à arrêter le média, pas même le sifflet de la finale de la Coupe du Roi en pleurs à cause du harcèlement vécu par son fils à l’école. Les autres clubs de Liga ont demandé à ce que cela cesse, la Liga et la Fédération aussi mais, n’ayant aucun moyen de sanctionner le Real Madrid pour ces vidéos, tous s’étaient résignés à le voir continuer.

La désignation des arbitres aura lieu la veille des matches

Mais la Fédération espagnole a finalement trouvé la parade ! Elle a décidé qu’à compter de cette saison, les arbitres de chaque rencontre de Liga ne seraient désignés que la veille par le comité arbitral. Et l’on peut imaginer que ce sera communiqué suffisamment tardivement pour que la chaîne du Real Madrid mais également la presse écrite ne puissent pas en faire des caisses sur les précédentes entre les sifflets et les clubs qu’ils vont diriger !

Un moyen malin de faire retomber la pression qui pèse sur les épaules des arbitres. Même si cela n’empêchera pas n’importe quel de tomber dans la paranoïa à la moindre erreur…