OL : le groupe de Paulo Fonseca pour affronter le RC Lens

Le groupe de l’OL pour le match face au RC Lens.

À la veille du premier match de la saison contre le RC Lens, le groupe de l’OL vient d’être dévoilé. Adam Karabec, récemment prêté par le Sparta Prague, fait partie du déplacement. Nicolas Tagliafico est présent malgré un léger retard physique. Plusieurs joueurs sont absents : Ernest Nuamah, Enzo Molebe et Orel Mangala sont blessés, et Mahamadou Diawara n’a pas été retenu, remplacé par Mathys de Carvalho. Le jeune Khalis Merah figure également dans le groupe.

Le groupe de l’OL

Patouillet, Descamps, Diarra – Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kumbedi, Kluivert, Mata, Maitland-Niles – Tessmann, Tolisso, Šulc, Morton, De Carvalho, Merah – Karabec, Fofana, Moreira, G. Rodriguez, Mikautadze.