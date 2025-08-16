FC Nantes : le groupe convoqué par Luis Castro pour le choc face au PSG

L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a dévoilé sa première liste officielle depuis sa prise de fonctions. Ce sera pour affronter le PSG, demain soir, à la Beaujoire.

Luis Castro pouvait difficilement espérer pire pour ses débuts officiels sur le banc du FC Nantes. L’entraîneur portugais va devoir affronter le PSG champion d’Europe, vice-champion du monde et vainqueur de la Supercoupe d’Europe mercredi avec une seule semaine d’entraînement dans les jambes. Malgré cela, il entend voir son équipe jouer crânement sa chance. Voici le groupe convoqué pour ce choc, un groupe largement appauvri par rapport à la saison dernière…

Gardiens : Carlgren, Lopes, Mirbach.

Défenseurs : Amian, Awaziem, Cozza, Doucouré, Duverne, Tati.

Milieux : Benhattab, Coquelin, Hong, Kwon, Lepenant, Leroux, Tabibou.

Attaquants : Abline, Camara, El Arabi, Guirassy, Mohamed.