FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed dans le viseur du RC Lens ?

Informations contradictoires, ce samedi soir, concernant l’avenir de Mostafa Mohamed : un média assure que le FC Nantes va le retenir alors qu’un autre prétend que le RC Lens veut le recruter.

Il est beaucoup question de Mostafa Mohamed, ce samedi soir. Déjà, l’attaquant égyptien a été retenu par Luis Castro pour le choc face au PSG demain soir. Et puis, selon Ouest-France, Waldemar Kita aurait décidé que son joueur resterait chez les Canaris cette saison, faute d’offre satisfaisante. Pourtant, si un attaquant était sur le départ au début du mercato estival, c’était bien lui. Mal intégré, pas collectif, l’Egyptien n’a jamais convaincu, sans parler de ses polémiques annuelles au moment de la journée de lutte contre l’homophobie.

Lens cherche un buteur

Mais dans le même temps, L’Equipe a expliqué que le RC Lens suivait l’ancien joueur de Galatasaray ! Ce qui n’étonnera pas ceux ayant suivi le match du Racing face à l’OL (0-1). Une rencontre qu’il aurait dû gagner s’il avait eu un renard des surfaces, tant il a dominé les débats et s’est procuré des occasions. Mostafa Mohamed pourrait-il être le sauveur ? Cela semble assez improbable car, à en croire Ouest-France, Waldemar Kita ne laissera partir son joueur qu’en cas d’offre exceptionnelle. Or, les Sang et Or sont toujours sur la corde raide au niveau financier… L’information a toutefois été démentie par l’insider Emmanuel Merceron.

En attendant de savoir où il jouera lors des prochains mois, Mostafa Mohamed a une occasion unique de montrer de quel bois il est fait. Demain dimanche, il sera opposé à la redoutable défense du PSG, championne d’Europe et vice-championne du monde…