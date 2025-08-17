RC Lens Mercato : un ancien attaquant de Ligue 1 ciblé… en plus d’un numéro 9
ASSE : Joshua Duffus et Chico Lamba ont été bluffés par l'ambiance de Geoffroy-Guichard

ASSE : Joshua Duffus et Chico Lamba ont été bluffés par l&rsquo;ambiance de Geoffroy-Guichard
William Tertrin
17 août 2025

Après la grosse victoire de l’ASSE contre Rodez, les recrues Joshua Duffus et Chico Lamba ont livré leurs impressions concernant l’ambiance XXL de Geoffroy-Guichard.

Le Chaudron a de nouveau rugi samedi soir. Pour leur première apparition officielle à Geoffroy-Guichard, les recrues Joshua Duffus et Chico Lamba ont vécu une soirée inoubliable lors de la large victoire de l’AS Saint-Étienne face à Rodez (4-0).

Titulaire et buteur, Joshua Duffus n’a pas caché son émotion au coup de sifflet final : « C’était mon premier match à l’ASSE, mon premier match dans ce stade Geoffroy-Guichard, il y avait beaucoup de supporters, j’étais vraiment content de marquer ce premier but devant eux. C’est un peu comme un rêve pour moi. »

Une ambiance « crazy »

Plus encore que son but, c’est l’ambiance stéphanoise qui l’a marqué : « L’ambiance du Chaudron ? Crazy ! Elle était folle ! Évidemment, j’en avais entendu parler mais le vivre c’est vraiment quelque chose de fort. Je suis vraiment content de pouvoir jouer devant ce public. »

De son côté, le défenseur portugais Chico Lamba a lui aussi été bluffé par le stade : « Mes sensations étaient bonnes ce soir. L’ambiance était incroyable au stade. C’était mon premier match ici, j’étais vraiment content de voir une telle ambiance et également de remporter ce match. » Prévenu par ses partenaires, il n’a pas été déçu : « Mes coéquipiers m’avaient dit que l’ambiance serait folle à Geoffroy-Guichard, j’avais hâte de la découvrir, c’était vraiment bien. »

Impossible de s’entendre avec Gautier Larsonneur !

Un bruit tel qu’il a même perturbé sa communication défensive : « Il y a eu quelques mésententes avec Gautier (Larsonneur) mais qui sont essentiellement dues au bruit qu’il y a dans ce stade. On ne s’entendait pas, le stade était si bruyant ! Il y a eu quelques mésententes mais ça s’est bien terminé. »

Entre le but inaugural de Duffus, celui de Jaber, ou encore les débuts solides de Lamba, les recrues stéphanoises ont parfaitement lancé leur aventure sous le maillot vert. Le Chaudron, lui, a déjà adopté ses nouvelles têtes.

Tous propos rapportés par nos confrères d’EVECT.

@butfootballclub_ ASSE – Rodez (4-0) : Duffus ravi de ses debuts #asse #pourtoi ♬ son original – butfootballclub_
ASSELigue 2
#DÉCLARATIONS

