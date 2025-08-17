OL Mercato : Malick Fofana a dit non à une offre de 40 M€ mais…
ASSE – Rodez : un carton pour lancer la saison, des recrues qui épatent… les notes des Verts

ASSE – Rodez : un carton pour lancer la saison, des recrues qui épatent&#8230; les notes des Verts
Laurent Hess
17 août 2025

L’ASSE a largement battu Rodez (4-0) pour ses retrouvailles avec Geoffroy-Guichard, devant 33 000 spectateurs. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (6)

Critiqué après les 3 buts encaissés à Laval (3-3), le gardien des Verts a été vigilant, rassurant dans les airs et décisif avec son arrêt du pied devant Baaloudj (45e), à 1-0. Sauvé par sa barre en début de match (18e).

FERREIRA (6), puis APPIAH

Pour ses débuts comme titulaire, Ferreira s’est signalé par son ouverture pour Duffus sur l’ouverture du score. Appliqué le reste du temps, même s’il semble encore juste physiquement, il a été remplacé par APPIAH, qui semble garder la confiance d’Horneland malgré l’arrivée de quatre latéraux cet été.

LAMBA (6)

Le Portugais n’avait pas été à la noce à Laval, comme à Cagliari lors du dernier match amical. Mais face à Rodez, il a rassuré avec des interventions sobres et efficaces. Il a sorti un ballon chaud (85e). Et il va vite, une qualité appréciable, surtout dans une équipe qui joue aussi haut.

NADE (6)

Lui aussi a rassuré après un match compliqué à Laval. Il a remporté la quasi totalité de ses duels. Quand il est comme ça, c’est un roc !

ANNAN (5)

De toutes les recrues, c’est peut-être le Ghanéen qui a été le moins convaincant. Averti pour avoir découpé un Ruthénois sur sa première intervention (5e), il va vite et semble avoir une bonne qualité de centre. Mais défensivement et techniquement, il est apparu moins à l’aise…

JABER (7)

Une belle ouverture sur la première occasion de Duffus (9e), un but et une grosse activité au milieu : l’Israélien a réussi ses débuts dans le Chaudron. L’entraîneur de Rodez, Didier Santini, a souligné son apport à la fin du match.

MOUEFFEK (6), puis GADEGBEKU

Une perte de balle dangereuse qui a failli permettre à Rodez de marquer (18e). Mais comme à Laval, il a imposé sa puissance et fait preuve d’un gros impact. Prometteur pour sa saison. Remplacé par GADEGBEKU.

TARDIEU (6)

Moins en vue que Jaber et Moueffek. Mais il a joué juste et n’a pas faibli au fil des minutes.

BOAKYE (6,5), puis OLD

Buteur à Laval, Boakye a confirmé ses bonnes dispositions en délivrant deux passes décisives pour Cardona et Davitashvili. Avant cela, il avait vendangé une balle de 2-0 (34e). Remplacé par OLD, assez discret à son entrée en jeu.

DUFFUS (8), puis CARDONA (7)

Dans tous les bons coups, Duffus a réalisé une première mi-temps épatante. Costaud, rapide, inspiré, combatif, il a trouvé la récompense de ses efforts en ouvrant le score. Une belle ouverture pour Boakye (34e). Vraiment prometteur ! Remplacé à la mi-temps par CARDONA, buteur lui aussi, sur un contre rondement mené. Et qui a fait lui aussi beaucoup de mal à la défense de Rodez, par ses appels en profondeur.

DAVITASHVILI (6), puis STASSIN

Remuant, incisif, Davitashvili n’a pas cadré ses premières frappes (18e, 46e, 73e), mais c’est lui qui est venu inscrire le 4e but sur une belle action collective. Remplacé par STASSIN, qui n’a pas eu assez de temps pour participer à la fête.

