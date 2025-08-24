Real Madrid : les chiffres qui prouvent que Mbappé éclipse totalement Vinicius Jr

A Oviedo, ce soir, Vinicius Jr tentera de marquer son premier but à l’extérieur en Liga depuis… octobre 2024. Alors que Kylian Mbappé, lui, marque partout avec le Real Madrid.

Ce soir, le Real Madrid sera en visite au stade Tartiere d’Oviedo, qu’il n’a plus fréquenté en Liga depuis 24 ans. Les Merengue auront pour mission première de prendre les trois points, histoire de rester au contact du FC Barcelone, mais également de rassurer après un match décevant mardi contre l’Osasuna (1-0). Et, si possible, de permettre à Vinicius Jr de marquer. Car le Brésilien n’a plus trouvé le chemin des filets à l’extérieur en Liga depuis 10 matches. La dernière fois, c’était en octobre 2024 à Balaidos !

Vinicius, 0 but à l’extérieur depuis octobre ; Mbappé 14 !

Depuis, Kylian Mbappé a inscrit 31 buts, 17 au Bernabeu et 14 à loin de Madrid. L’attaquant français ne fait aucune distinction entre domicile et extérieur, il marque tout temps, ce qui lui permet d’être considéré aujourd’hui comme la référence madrilène au niveau offensif. Ces chiffres montrent également que le natif de Bondy a totalement éclipsé son collègue brésilien. Qui, même s’il ne le montre pas sur le terrain, en a évidemment pris ombrage.

La priorité de Xabi Alonso pour cette saison est de faire en sorte que Vinicius Jr parvienne à exister aux côtés de Kylian Mbappé. Une mission bien compliquée que Carlo Ancelotti n’a pas réussi à mener à bien…