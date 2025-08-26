OM Mercato : Ceballos tout proche de Marseille, le Real Madrid a déjà son remplaçant !

Le départ de Dani Ceballos (29 ans) du Real Madrid semble se rapprocher à grands pas, et l’Olympique de Marseille pourrait être le grand gagnant de cette opération.

🟧 Piste crédible

Dani Ceballos se rapproche de l’OM. Convoité par le club phocéen en cette fin de mercato, le milieu de terrain espagnol serait proche de quitter le Real Madrid. Si Xabi Alonso ne le retiendra pas cet été, il a demandé à ses dirigeants de lui trouver un successeur.

Selon Fichajes, l’oiseu rare est tout trouvé : Kees Smit. Le jeune milieu prometteur de l’AZ Alkmaar, âgé de seulement 19 ans et lié à l’OM cet été, est déjà considéré comme le successeur idéal de Ceballos. Les dirigeants espagnols estiment que le Néerlandais pourrait rapidement s’adapter au projet madrilène et devenir un renfort immédiat. Cependant, le prix demandé par son club, environ 35 millions d’euros, complique encore l’opération.

Entre les blessures d’Eduardo Camavinga et la progression d’Arda Güler à gérer, le Real Madrid semble prêt à accélérer le processus. Le départ de Ceballos vers l’OM pourrait se concrétiser dans les prochains jours, tandis que le club espagnol sécuriserait son futur avec l’arrivée de Smit. Un scénario gagnant-gagnant pour toutes les parties, qui pourrait encore animer le mercato estival européen.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’opération n’est pas encore bouclée, Dani Ceballos semble se rapprocher à grands pas de l’OM, où l’on considère ce dossier comme indépendant au possible départ d’Adrien Rabiot. »