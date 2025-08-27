OM Mercato : coup de froid dans le dossier Ceballos ! 

Alors que l’Olympique de Marseille pensait avoir une longueur d’avance pour arracher la signature de Dani Ceballos, un nouveau prétendant vient de rebattre les cartes pour le milieu du Real Madrid.

🟥 Rumeur

L’OM travaille activement sur le dossier Ceballos. Roberto De Zerbi voit en lui le maillon manquant de son milieu de terrain, capable d’apporter créativité, justesse technique et expérience européenne. Les négociations avec le Real Madrid avancent, et l’opération semblait proche d’aboutir : un prêt avec option d’achat obligatoire fixée à moins de 15 millions d’euros. Une belle affaire sur le papier.

Mais voilà que la donne change. Selon Remontada Blanca, une nouvelle équipe – dont l’identité n’a pas encore filtré mais qui disposerait de solides arguments sportifs et financiers – s’est immiscée dans la course. Et mauvaise nouvelle pour l’OM : Ceballos serait séduit par cette possibilité, au point de marquer un temps d’arrêt dans son choix final. De quoi mettre un sérieux coup de froid dans les plans marseillais.

Le Real Madrid reste optimiste pour Ceballos

Le Real Madrid, de son côté, reste optimiste. Confiant dans l’issue du dossier, le club merengue espère finaliser rapidement l’opération, convaincu qu’une solution de sortie reste crédible. Mais les dirigeants madrilènes savent aussi que la volonté du joueur pèsera lourd, et que toute hésitation peut rallonger les délais, voire inverser la tendance.

À Marseille, on garde la pression. Pablo Longoria et Medhi Benatia multiplient les échanges pour convaincre le milieu espagnol que l’OM est le meilleur choix pour relancer sa carrière. Le projet sportif, la garantie de temps de jeu et la passion du Vélodrome sont les principaux arguments mis en avant. Mais face à la concurrence, rien n’est encore gagné.