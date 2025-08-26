OM : Didier Deschamps a pris sa décision pour l’avenir de Rabiot chez les Bleus

Dans la tourmente à l’OM, Adrien Rabiot devrait être présent dans la liste de l’équipe de France de Didier Deschamps, ce mercredi.

Didier Deschamps dévoilera ce mercredi la liste des joueurs convoqués en équipe de France pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9 septembre). La décision doit tomber en début d’après-midi (14h) au siège de la Fédération française de football (FFF), et selon RMC, 23 seront convoqués.

Rabiot devrait être dans les 23

Selon le média, Adrien Rabiot, dans la tourmente à l’OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe suite à la défaite à Rennes (0-1), sera présent. « Malgré certaines rumeurs, il est peu probable que Boubacar Kamara soit convoqué. Pour ce qui est d’Adrien Rabiot, il est très probable que les deux hommes ont échangé ces derniers jours. Le meneur de jeu de l’OM continue de s’entraîner à la Commanderie malgré sa mise à l’écart, et sa présence en sélection ne semble pas remise en cause », croit en effet savoir le média.