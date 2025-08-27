Ligue 1 Mercato : Éric Roy (Stade Brestois) officialise le départ de Pierre Lees-Melou, direction le Paris FC

OM Mercato : c’est confirmé pour Hamed Traoré, les dessous du deal dévoilés
Laurent Hess
27 août 2025

Gros coup de tonnerre au Stade Brestois. Éric Roy a confirmé le départ de Pierre Lees-Melou vers le Paris FC, plongeant le club dans une phase de réorganisation express…

Pierre Lees-Melou, moteur du milieu brestois, tire sa révérence

Pierre Lees-Melou ne portera plus le maillot de Brest. Le milieu de terrain, essentiel dans le dispositif finistérien depuis deux saisons, s’engage avec le Paris FC, promu en Ligue 1. Après un accord estimé entre 6 et 7 millions d’euros, l’ex-Niçois anticipe une nouvelle étape de sa carrière, alors que son contrat courait jusqu’en 2027. Son absence de l’entraînement, remarquée ces dernières heures, acte la rapidité de ce transfert devenu inévitable.

Éric Roy : une annonce forte et un vide à combler

L’entraîneur brestois, Éric Roy, a pris la parole ce mercredi pour dévoiler la nouvelle, saluant un joueur au profil singulier, apprécié aussi pour sa personnalité et son recul. Pour Roy, ce n’est pas juste un départ, c’est « une page qui se tourne » pour tout un vestiaire. « Je ne confirme rien, car ce n’est pas signé, mais il est parti. Je retiens que c’est un joueur formidable, et aussi une personne différente, avec beaucoup de recul et d’autodérision. Je m’entendais très bien avec Pierre. »

Ce transfert intervient alors que Lees-Melou avait déjà suscité l’intérêt d’autres clubs ces derniers mois, dont l’OL, un signe de son impact sur la Ligue 1. À relire sur les derniers mouvements autour de Lees-Melou.

Un enchaînement de départs qui met Brest sous pression

Après la récente vente de Mahdi Camara, l’effectif brestois doit désormais faire sans deux cadres du milieu. Lees-Melou avait débuté les deux premières journées de Ligue 1, apportant équilibre et expérience à une formation en quête de résultats. Malgré l’arrivée de Joris Chotard en provenance de Montpellier, ce double départ force le staff à repenser d’urgence son organisation, après un match nul spectaculaire face à Lille et une défaite à Toulouse.

