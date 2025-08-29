Mercato OM : Le retour en force de la piste Nayef Aguerd ?
AS Monaco : Thiago Scuro confirme les discussions pour N'Golo Kanté

AS Monaco : Thiago Scuro confirme les discussions pour N’Golo Kanté
Louis Chrestian
29 août 2025

Le mercato entre dans sa dernière ligne droite et l’AS Monaco crée l’effervescence en reconnaissant publiquement son intérêt pour N’Golo Kanté. En pleine tourmente des transferts, le directeur sportif Thiago Scuro officialise des discussions avancées pour attirer le champion du monde français, tout en soulignant la complexité d’un tel mouvement. Retour sur une piste qui anime la Principauté et ne laisse personne indifférent.

Le point sur la piste N’Golo Kanté à Monaco

Depuis près de deux mois, Monaco maintient le contact avec l’entourage de Kanté, rêvant de profiter d’une fenêtre ouverte du côté d’Al-Ittihad pour le faire revenir en Ligue 1. Le club de la Principauté cible un milieu défensif d’expérience, capable d’apporter tout son abattage et sa lecture du jeu à un effectif déjà ambitieux. Le timing est néanmoins critique : les heures défilent et chaque minute compte alors que la négociation reste à un stade délicat.

Les propos officiels de Thiago Scuro

Face aux rumeurs, Thiago Scuro n’a pas esquivé la question au micro lors du tirage de la Ligue des Champions : « Kanté ? On discute depuis deux mois déjà. C’est un dossier difficile, on a déjà un bon effectif, équilibré, c’est un grand joueur, qui joue encore au haut niveau, mais à ce stade c’est complexe. » Un passage rare du non-dit à la transparence, qui reflète bien l’importance du joueur et le sérieux du projet monégasque.

Pourquoi ce transfert est complexe

Les raisons de cette complexité sont multiples. D’abord, Monaco s’est construit un effectif homogène, où chaque arrivée doit s’emboîter sans rompre l’équilibre collectif. Ensuite, cibler un joueur du calibre de Kanté, titré partout où il est passé, implique des exigences financières et sportives à la hauteur de son palmarès. Enfin, même si Al-Ittihad ne ferme pas la porte à un départ, rien n’assure une issue rapide, à l’image des dernières tractations impliquant d’autres stars, comme le bras de fer sur le marché pour décrocher un profil offensif danois très convoité récemment.

Et maintenant ?

Tout reste en suspens du côté de Monaco. À l’approche de la clôture du mercato, la direction sportive avance à petits pas, refusant toute précipitation pour ne pas bouleverser son projet sportif. Les supporters attendent un dénouement, mais le suspense demeure entier : rejoindre la Principauté n’a jamais été aussi attractif… ni aussi incertain pour un joueur d’envergure comme N’Golo Kanté. Le sprint final est lancé et Monaco garde plus que jamais ses options ouvertes, à l’affût de la moindre opportunité.

