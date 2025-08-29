OL Mercato : Mikautadze sur le départ… Matthieu Louis-Jean confirme

Le départ de Georges Mikautadze se dessine à l’OL…

Georges Mikautadze, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Olympique Lyonnais, devrait bien quitter Lyon d’ici la fin du Mercaro. Après Villarreal, c’est Aston Villa qui lorgne l’attaquant géorgien. Selon Goal, le club de Birmingham a entamé des discussions concrètes avec l’OL pour s’attacher les services de Mikautadze et une première offre, estimée à environ 25 millions d’euros, a déjà été formulée. Si elle reste en dessous des attentes lyonnaises, elle confirme l’intérêt sérieux du club anglais, prêt à miser sur le buteur de 24 ans, qui serait déjà d’accord avec les Villans.

« Je ne dis pas du tout qu’il y aura une vente de Mikautadze, mais on étudie »

En marge du tirage en Ligue Europa, Matthieu Louis-Jean a fait le point sur le dossier. «On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement fait, a-t-il expliqué sur Canal +. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs, dont Georges fait partie. Je ne dis pas du tout qu’il y aura une vente de Mikautadze, mais on étudie, on avisera. Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des clubs qui veulent nos joueurs». L’avenir de Mikautadze semble donc tout tracé…