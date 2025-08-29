Avec Facundo Buonanotte, jeune milieu argentin de Brighton, l’OL pensait tenir un ailier d’avenir. Mais Chelsea entre dans la danse…

Arrivé à Brighton en 2023, Facundo Buonanotte (20 ans), après des débuts remarqués à Rosario Central, a rapidement franchi les étapes. En Premier League, il a aligné les bonnes prestations, tapant dans l’oeil de plusieurs clubs, dont l’OL. L’OL pensait même avoir fait le plus dur. Le joueur avait donné son aval pour un prêt à Lyon, séduit par le discours direct de la direction lyonnaise, à la recherche d’un ailier titulaire avant la clôture du marché. Mais rien n’est simple à ce niveau…

OL, Chelsea, Leeds : un duel sous haute tension

Car voilà que d’après Fabrizio Romano, le groupe BlueCo fait irruption. Chelsea, qui gère aussi les intérêts de Strasbourg, propose à Brighton un prêt dans l’élite anglaise, conforme à la priorité du club vendeur. Leeds United complète la valse des clubs anglais prêts à offrir du temps de jeu à Buonanotte outre-Manche. Après Leicester la saison passée, les Seagulls privilégient une expérience anglaise supplémentaire. Prêter Buonanotte à Chelsea ou Leeds ? L’option anglaise reste la priorité, question d’adaptation et d’exposition à la Premier League. A noter que Strasbourg n’est pas une alternative, toujours selon Romano. A suivre…