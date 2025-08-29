Le départ de Georges Mikautadze se confirme. Et ce n’est pas pour Aston Villa…

En marge du tirage en Ligue Europa, Matthieu Louis-Jean a fait le point sur le dossier Georges Mikautadze ce vendredi. «On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement fait, a-t-il expliqué sur Canal +. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs, dont Georges fait partie. Je ne dis pas du tout qu’il y aura une vente de Mikautadze, mais on étudie, on avisera. Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des clubs qui veulent nos joueurs». L’avenir de Mikautadze semble donc tout tracé..

Direction Villarreal

Et selon RMC, alors qu’Aston Villa semblait tenir la corde, c’est vers Villarreal que le Géorgien se dirige finalement… « Georges Mikautadze se rapproche de Villarreal avec qui il a trouvé un terrain d’entente pour un contrat longue durée. Lyon et Villarreal sont proches d’un accord pour un transfert autour de 30 millions d’euros. » De quoi renflouer les caisses de l’OL.