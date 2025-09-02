Champions League : le PSG dans le Top 8, l’OM éliminé, la data livre son verdict !

Un logiciel de statistiques a délivré les pourcentages de chances de qualification des 36 équipes participant à la phase de Ligue de la C1. Ca s’annonce compliqué pour l’OM…

Comme chaque année, les outils statistiques ont été mis à contribution avant que ne débute la phase de Ligue de la Champions League. En prenant en compte les résultats passés des 36 participants dans la reine des compétitions, Football Meets Data est arrivé à la conclusion suivante : le PSG se qualifiera directement pour les 8es de finale, mais en terminant 8e de la phase de Ligue, alors que l’OM sera éliminé à cause de sa 27e position finale. Troisième représentant français, l’AS Monaco ira en play-offs grâce à sa 21e place.

Le PSG terminerait 8e, l’OM 27e

Pour ce qui est du PSG, Football Meets Data lui accorde 43% de chances de finir dans le top 8 et 92% dans le top 24. Selon l’outil, Arsenal, Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Inter Milan, Manchester City et Chelsea devraient terminer devant lui. Etonnant quand on sait que Paris est champion d’Europe. Mais depuis que Luis Enrique est aux commandes, c’est-à-dire depuis deux ans, ses premiers tours de C1 sont toujours compliqués. La saison passée, il avait même frôlé l’élimination précoce…

L’OM, lui, n’aurait que 6% de chances de finir dans les huit premiers et 49% dans le top 24. Le PSV (63%) et le Club Bruges (62%) sont loin devant lui aux 23e et 24e places. L’Olympiakos (25e, 58%) et Francfort (26e, 55%) sont également mieux placés, bien qu’en dehors de la zone de qualification pour les play-offs. Un verdict sévère mais vu les dernières participations de l’OM à la C1 (seulement 3 victoires sur les 18 derniers matches du tour de poules), difficile de s’attendre à mieux…